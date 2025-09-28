Selena Gomez y Benny Blanco están oficialmente casados, miran los retratos íntimos que hacen que Baper

Yakarta, Viva – La felicidad está cubierta Selena Gomez. La actriz y el cantante finalmente fue editado oficialmente por productores musicales. Benny Blanco el sábado 27 de septiembre de 2025.

Leer también: Selena Gomez y Benny Blanco pronto se casarán, esta es la fuga



La noticia de su segundo matrimonio se reveló directamente de la carga de Instagram de Gómez. Subió una fila de retratos llenos de calidez con declaraciones simples. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«27.09.25», escribió brevemente seguido de emojis del corazón, citado el domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: ¿Se sospecha que la nueva canción de Selena Gomez es un sentimiento de un ex amante, Sindir Justin Bieber?



En ese momento sagrado, Gómez parecía elegante con un vestido de diseño especial de Ralph Lauren. Mientras tanto, Blanco parecía apuesto con un traje que también fue diseñado por el famoso diseñador.



Selena Gomez y Benny Blanco.

Leer también: Hailey Bieber ‘Serang’ Selena Gomez en Tiktok? ¡Esta evidencia hace una conmoción!



Las fotos compartidas por Gómez mostraron el lado íntimo de la pareja. Hubo un momento en que se abrazaron y se tomaron de la mano, a un retrato de un simple ramo de flores blancas que fue traída por la novia. Otra foto incluso destacó el anillo de bodas de Gómez que parecía elegante.

También se vio un momento dulce cuando Gómez se sentó en el suelo mientras sostenía la cabeza de Blanco yacía casualmente. En un retrato diferente, ordenó la corbata de mariposa de su esposo antes de darle un beso íntimo.

Festividades antes de la promesa pura

Antes de casarse, la pareja había disfrutado de una sola fiesta en sus respectivas formas. Gómez celebró una despedida de soltera en Cabo San Lucas, México, el 23 de agosto de 2025. Junto con sus amigos, el cantante de Good For You fue visto bailando, riendo y tomando el sol en un lujoso crucero.

Por otro lado, Blanco eligió Las Vegas como la ubicación de la celebración. Compartió el momento de relajarse en el spa para disfrutar del caviar, y obedeció GenteEl productor también festejó en el club nocturno.

Amor convincente

Se sabe que Gómez y Blanco se involucran en diciembre de 2024, exactamente un año después de que se hagan públicos con su historia de amor. Para Jake Shane en los Themelusses, Gómez había confirmado su creencia en esta relación.

«Nunca he sentido esto seguro de algo. Y tampoco quiero arruinar mi suerte diciéndolo», dijo en ese momento.

Ahora, esa creencia es una fruta real con el establecimiento de lazos matrimoniales. El retrato de su felicidad es una prueba de que el viaje de amor de Selena Gomez y Benny Blanco terminaron dulcemente en el pasillo.