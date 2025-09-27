Selena Gomez se casa con Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco han atado el nudo.

La pareja de mucho tiempo lo hizo oficial con sus nupcias del sábado. Gómez publicó en Instagram Para conmemorar el día, compartiendo Polaroids y imágenes de películas de la boda.

Gómez y Blanco se conocieron por primera vez cuando la ex estrella de «Wizards of Waverly Place» tenía alrededor de 17 años. La madre de Gómez organizó una reunión entre los dos para ayudar a su hija con su carrera musical entonces endureciente. Se hicieron amigos rápidos y pasaron a colaborar en varios proyectos juntos. Blanco produjo dos pistas en el álbum de 2015 de Gómez «Revival», y Gómez luego apareció en el lanzamiento de Blanco 2019. La pareja colaboró ​​nuevamente en 2023 en la canción de Gómez «Single Sound Sound». Comenzaron a salir el mismo año, y en diciembre de 2024, Gómez y Blanco estaban comprometidos.

En marzo, la historia colaborativa de Blanco y Gómez alcanzó nuevas alturas con el lanzamiento de su Jálbum de Oint 14-Song «I Say I Love You First». Antes del debut del álbum, Spotify lanzó una conversación individual de 33 minutos entre la pareja, en la que fueron detrás de escena en su proceso de escritura.

«Nos levantamos por la mañana y teníamos una conversación. Pero nuestra conversación nunca fue llevada, ‘¿Qué vamos a escribir en el álbum?'», Dijo Gómez.

«Constantemente solo estaba escribiendo lo que dijiste donde quiera que estuviéramos», agregó Blanco. «A veces, decía algo realmente importante, y no sabía si incluso te diste cuenta, pero siempre abría mi teléfono y decía: ‘Joder, esa es una línea tan buena para una canción'».