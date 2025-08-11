Selena Gomez Perfume de belleza rara: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La belleza rara está dando su primer swing en una fragancia fina, y es difícil de perder, especialmente si ha pasado una cartelera de rascado y ardiente en el bajo Manhattan el pasado fin de semana.

Eau de parfum raroque aterrizó el 7 de agosto en Sephora Y el sitio web de la marca, se inclina cálido y picante, con notas de pimienta rosa, caramelo, vainilla y sándalo, empaquetada en una botella redondeada y con mentalidad de accesibilidad que se alinea con el espíritu de diseño ético del raro. Es la primera vez que RARE se ha aventurado en una nueva categoría desde su debut en 2020.

Nuevo lanzamiento Eau de parfum raro

El despliegue se saltó la caída de estante tranquila habitual a favor de un empuje de marketing a nivel de calle. Las vallas publicitarias de rascabar y armarias aparecieron en Soho, a lo largo de Canal Street y en High Line, cada una incrustada con códigos QR que vinculan con muestras libres. La campaña atrajo a los transeúntes y registró millones de vistas en línea en cuestión de días, según la marca.

La expansión de Rare se produce cuando el sector de fragancias de celebridades experimenta un segundo viento, con lanzamientos de Ariana Grande, Billie Eilish y Rihanna que encuentran tanto el éxito comercial como la aprobación crítica en los últimos dos años. El panorama competitivo de la categoría todavía está gobernado en gran medida por casas patrimoniales como Dior y Chanel, pero el atractivo pop y el precio asequible de Rare le dan una ventaja en un mercado saturado.

Gómez se convirtió oficialmente en multimillonario, según un informe de Bloomberg, gracias al éxito de Rare Beauty, que la cantante y actor de 35 años lanzó en 2019. Se estima que tiene un valor de $ 1.3 mil millones, convirtiéndola en una de las mujeres más jóvenes del país con una fortuna de 10 cifras. La publicación determinó que un «gran volumen» de su patrimonio neto se adjunta al éxito de su marca de maquillaje y cosméticos de belleza raros (que está disponible en los Estados Unidos, Canadá y México).

