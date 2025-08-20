Selecciones inteligentes y elecciones arriesgadas

El arte de la presentación del Emmy ha sido durante mucho tiempo una caminata estratégica de la cuerda floja: escaparate de rendimiento en parte, parte calculada. Los contendientes de este año están jugando el juego de manera más cuidadosa y creativa que nunca.

«Severance» y «The Studio» de Apple TV+lideran The Pack in Drama and Comedy, con 27 y 23 nominaciones, respectivamente, mientras que HBO Max hizo historia con 142 nominaciones totales, su mayor cuenta hasta el momento. Aún así, mientras que los números y la dominación de la categoría son los titulares salpicados, la verdadera intriga radica en cómo los nominados cuestionan cuidadosamente los episodios destinados a ganarse a los votantes de Emmy.

Históricamente, las presentaciones de episodios lo fueron todo. Cuando se seleccionaron paneles Emmy de grupos de ribón azul que debían ver todas las cintas enviadas, los artistas menos conocidos podrían obtener caprichos con un episodio poderoso: una Tatiana Maslany en «Orphan Black» podría escabullir más allá de los monstruos de la red. También hubo selecciones sin cerebro, como cuando Rachel (Jennifer Aniston) tenía a su bebé en «amigos», que casi selló su victoria del Emmy.

Esa época terminó en 2015, cuando la academia abrió votación a grupos de pares enteros sin exigirles que vieran todas las presentaciones. En este sistema, los resultados del Emmy comenzaron a favorecer una popularidad más amplia y un reconocimiento de nombres, lo que puede explicar por qué un entonces nuevo Jon Hamm podría presentar «The Sutadcase» de «Mad Men», ampliamente aclamado como uno de los mejores episodios de la televisión, y aún perder ante Bryan Cranston en «Breaking Bad».

Aún así, el arte de la sumisión no ha desaparecido. Un episodio bien elegido puede inclinar la escala en carreras ajustadas. Y este año, algunas selecciones revelan estrategias inteligentes, mientras que otras corren el riesgo de caer de manera plana.

«Severance» lidera la carrera de drama en la estrategia cohesiva. Adam Scott eligió el misterioso final «Cold Harbour» para el actor principal, mientras que Britt Lower presentó «Atila», un escaparate del misterio detrás de su «salida». Los jugadores de apoyo Patricia Arquette («Sweet Vitriol») y Tramell Tillman y Zach Cherry (ambos para el penúltimo «The After Hours») demuestran una clara campaña interna para guiar a los votantes hacia episodios de alto impacto donde brillan sus personajes.

«The Last of Us» de HBO Max siguió su ejemplo, con Pedro Pascal Seleccionando «The Price», una pieza flashback que se destaca como una de sus actuaciones más emocionalmente crudas. Su compañero estable «el loto blanco», por otro lado, adoptó un enfoque más fragmentado. Cinco nominados, incluidos Carrie Coon, Natasha Rothwell y Walton Goggins, presentaron el final, «Amor Fati», que indica confianza en su impacto climático. Pero Parker Posey y Sam Rockwell Fue a su manera con «Full-Moon Party», una elección potencialmente estratégica para Posey y un posible cambio de juego para Rockwell gracias a su bulto monólogo.

Las presentaciones de comedia ofrecen un contraste fascinante entre la cohesión y un enfoque de dispersión. «The Bear» de FX muestra cierta unidad en su campaña, con Jeremy Allen White enviando «Tomorrow», mientras que los coprotagonistas Liza Colón-Zayas («Servilletas») y Ebon Moss-Bachrach («Doors») también eligieron episodios fundamentales y de definición de caracteres.

Desde la izquierda: Janelle James, Sheryl Lee Ralph, Tyler James Williams, Quinta Brunson, Chris Perfetti y Lisa Ann Walter en «Abbott»

Disney

La «Primaria Abbott» de ABC tomó una ruta diferente. Quinta Brunson fue con «Strike», un episodio comedemente basado en Janine, pero no aparece en los seis episodios de sumisión de la serie del programa, ni su elenco de apoyo se alineó con él. Janelle James eligió «clase de música», mientras que Sheryl Lee Ralph presentó «100 días de escuela». Si bien esto corre el riesgo de la dilución de votación, también alienta a los votantes a explorar más de la temporada de 22 episodios.

«The Studio» abraza el caos, tal vez deliberadamente. Seth Rogen presentó «el oncólogo pediátrico», un excelente escaparate de actuación. Kathryn Hahn eligió «Casting» y Catherine O’Hara eligieron «la promoción», mientras que Ike Barinholtz fue con «la guerra» en lugar de los «Globos de Oro» ampliamente esperados, que presenta una mordaza de canto sin parar del nombre de su personaje, «Sal Saperstein»! Esa elección podría ser costosa, especialmente con Harrison Ford Hot en sus talones para «encogerse».

Hablando de «reducirse», las cuatro estrellas nominadas eligieron episodios separados: Jason Segel («Las drogas no funcionan»), Jessica Williams («Patrones cambiantes»), Michael Urie («Face Dude Grown Dude») y Ford («El último Acción de Gracias»). Cada uno muestra un arco emocional único, posiblemente una fortaleza para un espectáculo basado en avances terapéuticos.

A diferencia de sus homólogos de drama y comedia, los actores principales en series limitadas o de antología no envían episodios específicos: los votantes juzgan la temporada completa. Los artistas de apoyo, sin embargo, deben elegir sabiamente. «The Penguin’s» Deirdre O’Connell fue con «Gold Summit», un escaparate para su giro medido. En «Presumido inocente», Ruth Negga eligió «El veredicto», mientras que Peter Sarsgaard fue con «The Elements», ambos alineándose con los fuegos artificiales legales del programa. En «Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story» de Netflix, tanto Javier Bardem como Chloë Sevigny presentaron «Don’t Dream It’s Over», la pieza central emocional de la serie y probablemente la que la mayoría de los votantes verán.

Entonces, ¿por qué ganan algunos actores? Emmys ¿De una sola presentación mientras otros fallaron a pesar de los fuertes episodios? A veces se trata del tiempo de pantalla, más es mejor, especialmente para las categorías de invitados. Otras veces, una sola escena memorable puede llevar un episodio completo. También está la apuesta de la gama: algunos artistas eligen episodios de alta comedia o alta melodrama para destacar entre la multitud.

Luego hay cuentos de advertencia. Los años pasados están llenos de infames malas elecciones, como Sarah Jessica Parker presentando el episodio «Fart» de «Sex and the City». Los Emmy han evolucionado, desde paneles de élite hasta votación masiva, pero el proceso de sumisión sigue siendo un arte de alto riesgo.

Ya sea que esté alineando las selecciones de reparto para el enfoque estratégico o las opciones de dispersión para aumentar la exposición, las presentaciones aún cuentan una historia. Revelan cuán serias se ejecutan las campañas, cómo los artistas ven su propio trabajo y cuánto riesgo están dispuestos a correr. ¿Los votantes recompensarán la cohesión, o una cinta destacada de un episodio menos conocido resultará irresistible? A medida que se acerca Emmy Night, una mezcla de pasión, política y visibilidad pura decidirá a los ganadores.

Los 77º Premios Emmy, organizados por el comediante Nate Bargatze, transmitirán en vivo el domingo 14 de septiembre a las 8 pm ET/5 pm PT en CBS. La ceremonia también transmitirá en vivo y a pedido a través de paquetes seleccionados de Paramount+.

Ver todo Variedad Premio predicciones



Predicciones de circuito de premios: Emmys

Predicciones de EMMY de horario estelar (19 de agosto de 2025)

Serie dramática:

«Severance» (Apple TV+)

Serie de comedia:

«The Studio» (Apple TV+)

Serie limitada:

«Adolescencia» (Netflix)

Película de televisión:

«Rebel Ridge» (Netflix)

Actor de drama principal:

Noah Wyle, «The Pitt» (HBO Max)

Actor de comedia principal:

Seth Rogen, «The Studio» (Apple TV+)

Actor principal limitado:

Stephen Graham, «Adolescencia» (Netflix)

Actriz de drama principal:

Kathy Bates, «Matlock» (CBS)

Actriz de comedia principal:

Jean Smart, «Hacks» (HBO Max)

Actriz principal Limited:

Michelle Williams, «Morir por sexo» (FX)

Actor de drama de apoyo:

Tramell Tillman, «Severance» (Apple TV+)

Actor de comedia de apoyo:

Harrison Ford, «encogido» (Apple TV+)

Actor de apoyo Limited:

Owen Cooper, «Adolescencia» (Netflix)

Actriz de drama de apoyo:

Carrie Coon, «The White Lotus» (HBO Max)

Actriz de comedia de apoyo:

Catherine O’Hara, «The Studio» (Apple TV+)

Actriz de apoyo Limited:

Erin Doherty, «Adolescencia» (Netflix)

Actor de drama invitado:

Scott Glenn, «The White Lotus» (HBO Max)

Actriz de drama invitado:

Kaitlyn Dever, «The Last of Us» (HBO Max)

Actor de comedia invitada:

Bryan Cranston, «The Studio» (Apple TV+)

Actriz de comedia invitada:

Julianne Nicholson, «Hacks» (HBO Max)

Programa de competencia:

«Los traidores» (pavo real)

Realidad estructurada:

«Tank de tiburones» (ABC)

Realidad no estructurada:

«Love on the Spectrum» (Netflix)

Serie de conversaciones:

«The Late Show con Stephen Colbert» (CBS)

Variedad:

«La semana pasada esta noche con John Oliver» (HBO Max)

Variety Special Live:

«SNL50: The Anniversary Special» (NBC)

Variedad especial pregrabado pregrabado:

«Adam Sandler: Te amo» (Netflix)

Serie documental:

«Simone Biles: Rising» (Netflix)

Documental Especial:

«Will and Harper» (Netflix)

No ficción alojada:

«Mi próximo invitado no necesita presentación con David Letterman» (Netflix)

Mérito excepcional:

«I Am Celine Dion» (Video Prime)

Dirección de drama:

Ben Stiller, «Severance» (Apple TV+)

Dirección de comedia:

Seth Rogen y Evan Goldberg, «The Studio» (Apple TV+)

Dirección de Limited:

Philip Barantini, «Adolescencia» (Netflix)

Dirección del documental:

Matt Wolf, «Pee-wee como él mismo» (HBO Max)

Dirección de variedades especiales:

Liz Patrick, «SNL50: The Anniversary Special» (NBC)

Dirección de series de variedades:

Paul Pennolino, «La semana pasada esta noche con John Oliver» (HBO Max)

Dirigir la realidad:

Cian O’Clery, «Love on the Spectrum» (Netflix)

Escritura Drama:

«The White Lotus» (HBO Max)-«Full-Moon Party» de Mike White

Escritura de comedia:

«El ensayo» (HBO Max) – «Código del piloto» de Nathan Fielder

Escribir limitado:

«Adolescencia» (Netflix) – Serie de Jack Thorne y Stephen Graham

Escritura de series de variedades:

«The Daily Show» (Comedy Central)

Variedad de escritura Especial:

«Tu amigo, Nate Bargatze» (Netflix)

Escribiendo no ficción:

«Martha» (Netflix) de RJ Cutler

Show de juegos:

«Jeopardy» (ABC)

Anfitrión del programa de juegos:

Jimmy Kimmel, «Quién quiere ser millonario» (ABC)

Anfitrión de la realidad:

Alan Cumming, «Los traidores» (Peacock)