Selecciones de Spread y CFP para Fiesta Bowl

miami se dirige al Fiesta Bowl y espera al ganador del Sugar Bowl entre Georgia y Ole Miss. El próximo choque de playoffs de fútbol universitario de los Hurricanes se llevará a cabo el 8 de enero de 2026 a las 7:30 p. m., hora del este, por ESPN. Miami está a sólo una victoria de jugar por un campeonato nacional.

Heavy Sports tendrá las probabilidades oficiales de apertura de fútbol universitario tan pronto como se publiquen cuando se establezca el concurso, pero las casas de apuestas ya publicaron márgenes de puntos anticipados para los dos posibles enfrentamientos de Miami antes de los cuartos de final del College Football Playoff.

Georgia es un gran favorito contra Ole Miss en el choque del Sugar Bowl. Si Miami se enfrenta a Georgia, los Dawgs serían favoritos por 3,5 puntos contra los Hurricanes según las proyecciones iniciales de probabilidades. según DraftKings. Se estima que el over-under es de 43,5 puntos para este posible enfrentamiento del Fiesta Bowl.

Si Ole Miss logra la sorpresa sobre Georgia, se proyecta que Miami será un favorito de 1,5 puntos sobre los Rebels, según DraftKings. El over-under sería de 51,5 puntos.

Es importante señalar que estas probabilidades se establecieron el 31 de diciembre, antes del inicio de los cuartos de final del College Football Playoff. La impresionante actuación de Miami contra Ohio State puede aumentar un poco más las probabilidades a favor de los Canes.

Esto es lo que necesita saber sobre el próximo enfrentamiento del Fiesta Bowl de Miami.

El mariscal de campo de Miami, Carson Beck, podría enfrentarse al ex equipo de Georgia en el Fiesta Bowl

Si Georgia puede hacer frente a Ole Miss, el mariscal de campo de Miami carson beck se enfrentaría a su ex equipo. En enero de 2025, Beck dio la sorpresa al trasladarse a Miami en lugar de ingresar al NFL borrador como se esperaba.

«Todo tiene una vida útil, y creo que la vida útil allí (en Georgia) había terminado, y era hora de empezar algo nuevo, de entrar en un nuevo programa, de empezar un nuevo capítulo de mi vida, de mi carrera», dijo Beck en julio al hablar de su decisión de trasladarse de Georgia a Miami. según Yahoo Deportes. “Creo que lo más importante para mí, obviamente, fue el ajuste ofensivo.

«Como mariscal de campo, el (coordinador ofensivo), el esquema, el talento y los muchachos que vas a tener a tu alrededor son fundamentales para el éxito y, en última instancia, el futuro… de un mariscal de campo, pero (también para) mí (personalmente). Este es mi futuro y creo que esta decisión es una de las mejores decisiones que he tomado».

Miami tiene un impresionante 9-5 contra la diferencia en las probabilidades de fútbol americano universitario esta temporada

Miami ha recompensado a los apostadores esta temporada con un récord de 9-5 contra el diferencial, según TeamRankings.com. Los juegos de Canes han tendido hacia el under. Miami tiene golpea el fondo en nueve juegos, mientras que el over ha bateado en cinco concursos.

Georgia no ha sido tan amable con los apostadores. De cara al Sugar Bowl, Georgia tiene marca de 6-7 contra el diferencial esta temporada.

Al igual que Miami, los Dawgs también han tendido a tener menos puntos en total. Ocho partidos de Georgia fracasaron, mientras que cinco enfrentamientos superaron.

Ole Miss también ha recompensado a los fanáticos en Las Vegas con marca de 8-5 contra el diferencial esta temporada. Los Rebels están desfavorecidos por 6,5 puntos frente a los Dawgs en las probabilidades del Sugar Bowl. según DraftKings.

Predicción del Fiesta Bowl: Miami debería apoyar a Ole Miss

Se hablará mucho sobre la posibilidad de que Beck se enfrente a su ex equipo en el Fiesta Bowl. Sin embargo, la mejor oportunidad de Miami de avanzar al duelo por el título nacional es enfrentarse a Ole Miss.

Si Georgia avanza al Fiesta Bowl, nos gustaría que los Dawgs superen a los Canes para nuestra predicción inicial. Una victoria de Ole Miss nos haría elegir a Miami para llegar al campeonato nacional.

Kirby Smart sobre el equipo actual de Georgia: ‘Han tenido mucha energía’

El tiempo dirá a quién se enfrentará Miami, pero los Canes son tan atractivos como cualquier equipo de fútbol universitario del país. El entrenador en jefe de Georgia, Kirby Smart, parecía confiado antes de la revancha de la SEC.

«Han tenido mucha energía», dijo Smart sobre su equipo de Georgia. por Nación Dawg. «Somos un poco más jóvenes y ellos quieren que los entrenen. Quieren que los entrenen duro. Les gusta practicar mucho. Salen y hacen exactamente lo que les exiges todos los días.

«Han visto algunas de las recompensas de eso, algo de la dureza física, algo de detener la carrera, correr el balón. Quiero decir, ven las recompensas de eso, y aceptaron que eso sea una identidad».