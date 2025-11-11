Selección Nacional Sub-17 logra histórica victoria en el Mundial 2025

Jacarta – Presidente PSSI Erick Thohir agradece mucho a todos los miembros de la selección nacional sub-17 de Indonesia que han luchado en el Mundial Sub-17 de 2025 en Qatar. Aunque no lograron avanzar a las rondas eliminatorias, el equipo joven garuda cerró el torneo con una nota dulce con una victoria por 2-1 sobre Honduras.

«La Selección de Indonesia Sub-17 logró vencer 2-1 a Honduras en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 2025. Este resultado es una victoria histórica para la Selección Nacional Sub-17 que logró su primera victoria en el Mundial Sub-17», dijo Erick Thohir en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el martes 11 de noviembre de 2025.

Indonesia ocupa el tercer lugar del Grupo H con tres puntos, detrás de los dos equipos que se clasificaron para los octavos de final, Brasil y Zambia. Erick evaluó que los jugadores, entrenadores y funcionarios habían demostrado una dedicación extraordinaria durante todo el torneo.

Expresó su gratitud a todas las partes involucradas en la lucha de Garuda Muda en Qatar. «Gracias a los jugadores, entrenadores y funcionarios por dar lo mejor de sí mismos por Indonesia», dijo Erick.

Además del equipo, el Ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia también expresó su especial agradecimiento a los aficionados indonesios que estuvieron presentes directamente en el estadio. Dijo que el apoyo de los aficionados en cada partido proporcionó energía adicional a la selección nacional juvenil de Indonesia.

«Gracias también a los seguidores y aficionados que han apoyado a la Selección Nacional Sub-17 y que estuvieron presentes directamente en Qatar», dijo Erick.

La victoria sobre Honduras se convirtió en una nueva historia para el fútbol indonesio. Esta fue la primera victoria que logró el equipo rojiblanco en un Mundial, tanto en la categoría absoluta como en la categoría de edades.

No sólo eso, Indonesia también se convirtió en el único país de la ASEAN que ganó el Mundial Sub-17. Anteriormente, Tailandia, que representó a la ASEAN en las ediciones de 1997 y 1999, nunca consiguió ni un solo punto.

Este logro hace que el progreso de Indonesia en la edición de 2025 sea ligeramente mejor que su desempeño anterior como anfitrión. En ese momento, las tropas de Bima Sakti terminaron la fase de grupos en tercer lugar con dos puntos sin ganar.