Jacarta – Torneos fútbol americano putra Juegos del mar Se lleva celebrando desde 1959 y la competencia entre países del Sudeste Asiático por medallas de oro siempre está en el centro de atención. Según el resumen oficial, equipo nacional tailandés Sigue siendo el rey de todos los tiempos con 16 títulos, muy por detrás de otros países.

Bajo Tailandia, Malasia siguió como potencia tradicional con 6 medallas de oro, seguida por Myanmar, que una vez dominó la era de los años 60 y 70 con 5 medallas de oro. Vietnam, que últimamente ha subido con fuerza, ocupa el cuarto lugar con 3 títulos.

Mientras tanto, Selección Nacional de Indonesia ocupa el quinto lugar, también con 3 medallas de oro, concretamente en 1987, 1991 y 2023. Aunque el número de medallas de oro es el mismo que Vietnam, Indonesia ocupa un lugar inferior porque el número total de medallas es menor.

El siguiente es un resumen de la lista de ganadores de oro entre los más:

1. Tailandia – 16 títulos de oro

La mayor potencia en la historia del torneo. Su consistencia ha hecho que Tailandia domine desde la era moderna hasta ahora.

2. Malasia – 6 títulos de oro

Fue muy fuerte en los años 70 y 80 y siguió siendo competitivo hasta la década de 2010.

3. Myanmar – 5 títulos de oro

En una época en la que todavía se llamaba Birmania, Myanmar era un gigante del fútbol en el sudeste asiático.

4. Vietnam – 3 títulos de oro

El resurgimiento de Vietnam en las últimas dos décadas los ha convertido nuevamente en uno de los equipos favoritos.

5. Indonesia – 3 títulos de oro

Los títulos de Indonesia provienen de tres generaciones doradas diferentes:

La victoria en 2023 será un momento de gran resurgimiento después de una larga espera de 32 años.

6. Singapur – 0 Oro (3 Plata)

A pesar de tener un buen desempeño en el grupo, Singapur nunca ha ganado el oro.

7. Laos – 0 Oro (1 Bronce)

Laos nunca ha llegado a la final de los SEA Games. Su mejor logro fue una medalla de bronce en 1969.

Con estos datos, se puede ver que Indonesia tiene un capital histórico lo suficientemente fuerte como para volver a competir, especialmente después de ganar con éxito el oro en 2023. El público espera que la nueva generación de Garuda Muda pueda continuar este impulso en futuras ediciones de los SEA Games.