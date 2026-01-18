Selección de Senegal vs Selección de Marruecos

Rabat, EN VIVO – Pelea máxima Copa Africana de Naciones 2025 que tendrá lugar en el Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, entre selección de senegal Y selección marroquí. Este partido final se podrá ver en vivo en Vidio, la madrugada del lunes 18 de enero de 2026, a las 02:00 WIB.

[LINK LIVE STREAMING]

Ambos equipos sólo han ganado una vez la Copa Africana de Naciones. Senegal se proclamó campeón en 2021, mientras que Marruecos levantó el trofeo por última vez en 1976. Sin embargo, la condición de anfitrión de Marruecos les otorga sus propias ventajas, incluido el apoyo directo de miles de aficionados en el estadio.

Por otro lado, Senegal llega con una plantilla repleta de estrellas y experiencia. El equipo que dirige Pape Thiaw no quiere simplemente perder y está decidido a ampliar su colección de títulos en el escenario africano.

Este partido fue el centro de atención porque presentó un encuentro entre dos equipos con historias ganadoras únicas y diferentes estrategias. Marruecos, que apuesta por un juego rápido y sólido en casa, se enfrentó a Senegal, que sacó a relucir la agresividad y las capacidades individuales de sus jugadores estrella.

Para los aficionados al fútbol africano, esta final es un momento muy esperado. Quien salga campeón escribirá una nueva historia en la Copa Africana de Naciones 2025