Selección de Indonesia eliminada, aquí está la lista de equipos clasificados para los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 y el calendario de partidos

Doha, EN VIVO – Harapán Selección Nacional de Indonesia La sub-17 pasará a dieciseisavos de final Mundial Sub-17 2025 finalmente desaparece. El equipo Garuda Muda de Nova Arianto no logró avanzar tras perder por diferencia de goles en la tercera mejor clasificación. Aunque vencieron a Honduras 2-1, el resultado no fue suficiente para mantener a Indonesia en Qatar.

Con el final de la fase de grupos, 32 equipos han confirmado ya su billete para los octavos de final (top 32). Emocionantes duelos comenzarán el jueves 14 de noviembre de 2025, hora local, marcando el inicio de la fase eliminatoria de este prestigioso torneo entre jóvenes jugadores del mundo.

Uno de los equipos que se clasificó fue Selección Brasileña. El cuatro veces campeón del mundo se enfrentará al representante sudamericano Paraguay en los dieciseisavos de final.

Calendario de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 2025

Jueves, 14 de noviembre de 2025

19.30 WIB – Portugal Sub-17 vs Bélgica Sub-17

19.30 WIB – Zambia Sub-17 vs Mali Sub-17

20.00 WIB – Suiza Sub-17 vs Egipto Sub-17

20.00 WIB – Francia Sub-17 vs Colombia Sub-17

21.45 WIB – Argentina Sub-17 vs México Sub-17

21.45 WIB – Irlanda Sub-17 vs Canadá Sub-17

22.45 WIB – Brasil Sub-17 vs Paraguay Sub-17

22.45 WIB – Estados Unidos Sub-17 vs Marruecos Sub-17

viernes, 15 de noviembre de 2025

19.30 WIB – Senegal Sub-17 vs Uganda Sub-17

19.30 WIB – Corea del Sur Sub-17 vs Inglaterra Sub-17

20.00 WIB – Italia Sub-17 vs República Checa Sub-17

20.30 WIB – Japón Sub-17 vs Sudáfrica Sub-17

21.45 WIB – Alemania Sub-17 vs Burkina Faso Sub-17

22.15 WIB –Venezuela Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17

22.45 WIB – Austria Sub-17 vs Túnez Sub-17

22.45 WIB – Croacia Sub-17 vs Uzbekistán Sub-17

La lucha no ha terminado

A pesar de que fueron eliminados, el desempeño de la Selección Nacional de Indonesia Sub-17 recibió el reconocimiento del público. Garuda Muda mostró su carácter de nunca darse por vencido en este prestigioso evento. Se espera que la valiosa experiencia adquirida en Qatar se convierta en una base sólida para la futura regeneración del fútbol indonesio.

«Los niños han hecho un esfuerzo extraordinario. Evaluaremos todos los aspectos de cara al próximo torneo», dijo el entrenador Nova Arianto después del último partido preliminar.