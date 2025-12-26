Selección de Egipto vs Sudáfrica, Mohamed Salah y Omar Marmoush están en el punto de mira

Marruecos, VIVA – Entrenador selección sudafricana Hugo Broos insiste en que su equipo no aplicará ningún enfoque especial para detener a las estrellas Selección egipcia, Mohamed Salahni Omar Marmushcuando los dos equipos se enfrentaron en el evento Copa Africana de Naciones 2025.

Sudáfrica se enfrentará a Egipto en el partido del Grupo B de la Copa Africana de Naciones 2025 que se celebrará en el estadio Ardar, Marruecos, el viernes 26 de diciembre de 2025 a las 22.00 WIB. Se prevé que este partido será reñido considerando que ambos equipos comenzaron el torneo con victorias.

Broos enfatizó que el objetivo principal de su equipo es el juego colectivo, no sólo reprimir a los oponentes individuales.

«No nos centramos en nadie. Lo más importante es el equipo», dijo Broos, citado por ESPN, el viernes.

«Todos sabemos lo bueno que es Salah, lo bueno que es Marmoush, también Trezeguet y los demás jugadores. Son un equipo muy fuerte. ¿Por qué deberíamos centrarnos en un solo jugador? Tenemos que estar preparados para vencer al equipo, no al individuo».

Egipto abrió su campaña en la Copa Africana de Naciones 2025 con una victoria por 2-1 sobre Zimbabwe el 23 de diciembre. En ese partido, Omar Marmoush, delantero del Manchester City, anotó el empate antes de que Mohamed Salah asegurara la victoria de los Faraones.

Mientras tanto, Sudáfrica también registró resultados positivos en su primer partido del Grupo B. Los Bafana Bafana ganaron 2-1 a Angola, siendo el espectacular gol de Lyle Foster el decisivo.

Broos destacó que su equipo no caerá en la trampa de centrarse excesivamente en la estrella egipcia. El técnico belga prefiere maximizar la fuerza de su propio equipo para presionar al rival.

«Tenemos que poner a Egipto en una situación difícil, y eso sólo podemos lograrlo si jugamos con nuestra propia calidad y utilizamos a los jugadores en los que habitualmente confiamos», añadió Broos.

El encuentro entre Egipto y Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones también tiene una historia interesante. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en la edición de 2019 de la Copa Africana de Naciones, cuando Sudáfrica eliminó sorprendentemente a Egipto por 1-0 en octavos de final, a pesar de que Egipto era el anfitrión.

El propio Broos tiene un buen historial en la Copa Africana de Naciones. Anteriormente logró que Camerún ganara la Copa Africana de Naciones de 2017 después de vencer a Egipto en la final.