Seis semáforos en Jalan Otista quemados a los manifestantes.

Yakarta, Viva – Un total de seis puntos semáforo (semáforos) en la intersección de Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista) – Jalan Otista III, distrito de Jatinegara, East Yakarta, fue quemado para ser quemado por un manifestante.

Un testigo que vendía alrededor de la ubicación, Karnoto, dijo que los manifestantes quemaron los semáforos el viernes por la mañana.

«Sí, se quemó esta mañana durante la manifestación», dijo cuando se entrevistó alrededor del lugar ardiente semáforoViernes por la tarde.

Choque de manifestantes con la policía en la carretera de peaje frente al trébol

Además, dijo que la quema de la instalación fue llevada a cabo por varios manifestantes sin escrúpulos utilizando fuel oil (BBM), que se regó al poste semáforo.

Las chispas, agregó, se extendió rápidamente y quemó todos los semáforos en la encrucijada.

Además de seis puntos semáforo Lo que fue quemado fue quemado por los manifestantes, la condición de algunos cuerpos de la carretera todavía estaba lleno de desechos de vidrio dispersos.

Además, el aire alrededor de la intersección todavía está contaminado con los gases lacrimógenos restantes, lo que hace que los ojos se duelan ligeramente.

Aunque se ha aprobado desde 09.45 WIB, se aconseja al conductor que permanezca atento al ir por la carretera, debido a los grandes restos restantes de vidrio y calles resbaladizas debido a los disturbios de los residentes que realizaron manifestaciones.

Anteriormente, el área estaba paralizada debido al caos de los manifestantes que exigían justicia al gobierno, extendiéndose a Jalan Otista.

Las masas cerraron la carretera mientras arrojaban piedras a las fuerzas de seguridad, interrumpiendo así el flujo de vehículos desde la dirección de Kampung Melayu hasta Cawang y viceversa.

Los disturbios estallaron cuando la policía disparó gases lacrimógenos a las masas.

Vimos a cientos de residentes dominados por jóvenes, también arrojaron piedras y otros objetos a los oficiales.

La acción hizo que el flujo de tráfico alrededor de la ubicación se haya perturbado y causó largos atascos de tráfico.

Los automovilistas de dos ruedas y cuatro ruedas que pasaron se vieron obligados a darse la vuelta y buscar otras rutas alternativas porque las carreteras estaban cerradas. De hecho, los autobuses Transjakarta no pueden cruzar la carretera.

Los oficiales de policía que están guardando en el lugar realizan inmediatamente la seguridad e intentan calmar a las masas para que la situación no se calienta.

La policía también apeló a las personas no autorizadas para evitar el área para el funcionamiento suave del tráfico y la seguridad conjuntos.

Hasta el mediodía a las 13:00 WIB, el flujo de tráfico en Jalan Otista Raya fue monitoreado sin problemas. (Hormiga)