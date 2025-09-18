Seis rescatados después de la aldea en Nanded se inundan debido a la descarga de agua de la presa







Seis personas, incluidos dos residentes de edad avanzada, fueron rescatadas de un área inundada en Vasarni, Panchavatinagar, en el distrito Nanded de Maharashtra Después de que los niveles de agua aumentaron debido a una gran descarga de la presa Vishnupuri después de fuertes lluvias, dijo un funcionario el jueves, informó el PTI.

El miércoles por la noche, la presa liberó 1.80 lakh Cusecs (pies cúbicos por segundo) de agua, lo que provocó que las áreas bajas en la ciudad y sus alrededores se inundaron.

Los equipos de la Célula de Gestión de Desastres y la Brigada de Bomberos llevaron a cabo la evacuación.

Balaji Annapurne (32), Ajay Annapurne (27), Renuka Annapurne (20), Shivnanda Annapurne (49), Mahalabai Mahatme (65) y Vitthalrao Mahatme (79) según el PTI.

Mientras tanto, el pueblo de Rahegaon fue cortado debido al río Godavari desbordante. Un campamento médico se estableció rápidamente para ayudar a los residentes que necesitan tratamiento.

«Hemos completado los chequeos médicos para 130 aldeanos», dijo un funcionario de gestión de desastres.

«La situación ahora está bajo control. La descarga de agua de la presa de Vishnupuri ha disminuido, y no ha habido pesado lluvia Desde anoche «, dijo el funcionario, según el PTI.

A principios de esta semana, partes de Maharashtra habían sido testigos de fuertes lluvias el lunes, enviando a los ríos a Spate e inundando varias áreas.

El círculo de Keshegaon en el distrito de Dharashiv registró la lluvia más alta de 105 mm en las 24 horas que terminan a las 8:30 a.m. del lunes, dijeron los funcionarios a principios de esta semana.

Se registraron fuertes lluvias en 32 círculos de ingresos en los distritos de Beed, Latur, Dharashiv, Parbhani y Hingoli, dijeron.

Un día antes, un intenso hechizo húmedo afectó a siete aldeas en el distrito de Hingoli.

La lluvia promedio en el Marathwad La región, que comprende ocho distritos, desde junio de este año, se ha registrado a 676 mm, que está a 79 mm por encima de la lluvia promedio.

Las copiosas lluvias han aumentado el stock de agua en once proyectos de riego importantes en la región al 94.36 por ciento. El almacenamiento de agua se situó en 89.32 por ciento el mismo día del año pasado, según el PTI.

El agua se descarga a una velocidad de 1.51 lakh Cusecs de diez proyectos de riego, con la mayor descarga de 91,854 CUSECS se permitió de la presa Vishnupuri en Nanded, dijeron anteriormente.

(con entradas PTI)





