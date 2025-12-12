¡Seis policías sospechosos de matar a golpes a 2 Matel en Kalibata amenazados con el despido!

Jacarta – Seis miembros de la Policía Nacional estuvieron involucrados en paliza dos ojos de águila metal En Kalibata, en el sur de Yakarta (Jaksel), ahora no sólo se enfrentan a procesos penales, sino también a la amenaza de las sanciones éticas más severas, a saber, el despido deshonroso (PTDH).

División Profesional y Seguridad (Divpropam) Jefatura de policía asegurar que las acciones de los miembros de la Unidad no quemar Con ello se han cumplido los elementos de una violación grave al Código de Ética Profesional Policial. Los seis agentes de policía son el brigadier Irfan Batubara; Bripda Jefry CEO Agusta; el brigadier Ilham; el brigadier Ahmad Marz Zulqadri; Majestad Brigadier; y Bripda Raafi Gafar.

«Sobre la base de las pruebas obtenidas para los 6 presuntos infractores, hay pruebas suficientes de presuntas violaciones del código de ética profesional de la Policía Nacional», dijo el jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, general de brigada de policía Trunoyudo Wisnu Andiko, el sábado 13 de diciembre de 2025.

Trunoyudo explicó que las acciones de los presuntos infractores entran en la categoría de infracciones graves reguladas en el artículo 17 Inciso 3 del Perpol Número 7 de 2022 relativo al Código de Ética Profesional y a la Comisión del Código de Ética Policial.

«Así que las acciones de los 6 presuntos infractores entran en la categoría de violaciones graves. La sospecha es el artículo 13, párrafo 1, del Reglamento del Gobierno de la República de Indonesia número 1 de 2003 sobre el despido de miembros de la Policía Nacional», dijo.

Además, los seis integrantes pasarán inmediatamente a un proceso de expediente ético antes de ser juzgados por la Comisión del Código de Ética de la Policía Nacional.

«Con respecto a los 6 presuntos infractores, se llevará a cabo una audiencia de la comisión del código de ética el miércoles de la próxima semana, 17 de diciembre de 2025», dijo Trunoyudo.

Además de las sanciones éticas, los seis miembros de la Jefatura de Policía de Yanma también han sido designados como sospechar por Polda Metro Jaya. Fueron acusados ​​en virtud del artículo 170, apartado 3 del Código Penal, por la golpiza que causó dos muertes. víctima morir.

«Como inicio del avance en el manejo de las dos víctimas, en 1 x 24 horas hemos continuado el proceso de investigación de la escena del crimen, investigando, investigando y produciendo en este caso 6 sospechosos, y también en armonía con el código de ética», dijo Trunoyudo.

Anteriormente se informó que Polda Metro Jaya nombró a seis miembros de la policía de servicio comunitario (Yanma) de la Jefatura de Policía Nacional como sospechosos de la presunta muerte a golpes de dos ojos de águila (matel) con las iniciales MET y NAT.