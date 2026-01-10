Seis personas resultaron heridas cuando un avión realizó un aterrizaje forzoso cerca de Rourkela en Odisha







Al menos seis personas sufrieron heridas leves cuando un pequeño aeronave El avión privado en el que viajaban realizó un aterrizaje forzoso cerca de Rourkela el sábado, dijo el ministro de Comercio y Transporte de Odisha, BB Jena.

El incidente tuvo lugar cerca de Rourkela, afirmó.

«Un vuelo privado A-1 de nueve plazas que transportaba a seis pasajeros desde Rourkela a Bhubaneswar ha sufrido un accidente. Los pasajeros sufrieron heridas leves y se encuentran estables. Tuvo lugar en Jalda, a 10 kilómetros de Rourkela. Por la gracia de Dios, esto no es un accidente grave», dijo Jena a los periodistas.

La directora del aeropuerto internacional Biju Patnaik, Prasanna Pradhan, dijo: «El vuelo estaba en camino de Bhubaneswar a Rourkela. Hizo un aterrizaje forzoso 10 km antes de Rourkela. Había 4 pasajeros y 2 miembros de la tripulación. Todos están a salvo. El vuelo es India One Airlines. El número de la luz es C-208».

El ministro dijo que el gobierno estatal ha informado a la director general de Aviación Civil de la situación. «Nuestro director también visitará pronto el lugar del accidente», afirmó.

Los equipos de rescate acudieron al lugar y los heridos fueron trasladados inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento.

Aeropuerto Las fuentes dijeron que se trataba de un vuelo regular entre Rourkela y Bhubaneswar realizado por un operador privado.

