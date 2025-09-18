Seis miembros de Kopassus fueron evacuados de Yalimo Papua, tres sufrieron heridas graves

Yalimo, Viva – Seis soldados del Ejército TNI de la Fuerza de Tarea Maleeo Kopassus que anteriormente estaban rodeadas detrás del puesto de Tarea Maleeo, Village, Distrito Elelim, Regencia Yalimo, Montañas de Papua, finalmente fueron evacuados con éxito por un equipo conjunto TNI y POLRI.

Leer también: Hombre borracho que busca un escándalo con los miembros de Kopassus, este es el resultado



La Operación Jefe de Paz Cartenz General de Brigadier Faizal Ramadhani explicó que el proceso de evacuación tuvo lugar el martes (16/9) alrededor de las 18:16 ingenio. El personal de seis fue llevado inmediatamente al Yalimo Mapolres para recibir tratamiento médico.



Evacuación conjunta del equipo TNI y POLRI de seis miembros de Kopassus en Yalimo Papua Foto : Entre/Ho-Humas Damai Cartenz Task Force

Leer también: El optimismo acompañó a Erick Thohir para liderar Kemenpora



«Tres personal sufrieron heridas graves, a saber, Sertu Nando Manurung, Sertu Kantum y Letda Inf Supardi. Ahora están experimentando un tratamiento intensivo en el Hospital Er Dabi en Yalimo», dijo en Sentani, jueves (18/9/2025).

Según Faizal, la operación de evacuación comenzó en 17.26 CET que involucraba tres vehículos de seis ruedas y tres vehículos de cuatro ruedas. El equipo fue dirigido por IPDA Abdul Azis de la Unidad de Brigada Móvil de la Policía Regional de Papua junto con miembros de la Policía Regional TNI y Yalimo.

Leer también: La decisión de Purbaya de desembolsar Rp 200 billones se evalúa de acuerdo con las reglas, DPR: sin problema, claro



«Durante el proceso de evacuación, el equipo conjunto había recibido ataques masivos de varias direcciones. Sin embargo, las fuerzas de seguridad lograron repeler el grupo de ataque para que la operación pudiera completarse», explicó Faizal.

Agregó que el caos que ocurrió en Yalimo comenzó con un malentendido entre los estudiantes de SMA Negeri 1 Elelim. Luego, el choque se extendió para causar que alrededor de 500 residentes fueran obligados a huir al Yalimo Mapolres.

«Mientras que docenas de edificios se incendiaron, incluidos topos, pensiones, residencias oficiales, oficinas oficiales e instalaciones de TNI y Polri», dijo nuevamente.

Director de la Operación Paz Cartenz Kombes Pol Adarma Sinaga, dijo que varios funcionarios también se convirtieron en víctimas. Algunos de ellos son el brigadier Fitrah H. Naing, que sufrió una herida en la cara debido a un lanzamiento de piedra, el brigadier Muh Aksa Almuthadin, que fue atropellado por una flecha en la cabeza, así como un soldado TNI llamado Charles, que estaba herido en la cabeza.

«Las víctimas de la sociedad civil, a saber, Nasir Daeng Mappa (44) y su hijo Arsya Dafa (9) murieron en llamas en el automóvil. Otro niño, Atifa (10) sufrió una incisión en el cuello, mientras que la estudiante de Papua Sadrak Yohame murió de una herida de armas», dijo. (ENTRE)