Seis meses en el cargo, el regente de Iksan superó con éxito la crisis de electricidad en Morowali

Yakarta, Viva – Problemas de electricidad experimentados por la comunidad MorowaliEl centro de Sulawesi ahora se resuelve lentamente bajo el liderazgo del regente de Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf.

En menos de seis meses, el regente de Iksan pudo arreglar Crisis eléctrica. Uno de ellos es construyendo e inaugurando la infraestructura de electricidad por PT PLN (Persero) Sulawesi Development Unidad principal (UIP).

La ceremonia de inauguración tuvo lugar en la aldea de Bahomohoni, distrito de Bungku Tengah, regencia de Morowali, precisamente en la subestación Bungku de 150 kV (GI). A la inauguración también asistieron el gobernador del centro de Sulawesi, Anwar Hafid, las filas de Forkopimda Morowali al representante del manejo de PLN UIP Sulawesi.

A través de la construcción de la infraestructura de electricidad, el regente de Iksan atacó a Morowali para ser brillante en 2027.

«Esto es de hecho lo que la comunidad Morowali ha estado esperando. Seguramente nuestra esperanza, el gobierno continuará apoyando completamente el viaje de PLN para que el objetivo de 2027, todo Morowali sea brillante para las islas, se pueda lograr», dijo el regente de Iksan, martes 19 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el gerente de South Sulawesi UPP PLN, Edy Roy, dijo que el éxito del funcionamiento de la infraestructura de electricidad en Morowali no podría separarse del apoyo de muchas partes.

Sin embargo, consideró que el regente de Iksan tenía un papel importante para que el proyecto de Airways de alto voltaje (SUTT) pudiera funcionar más rápido que el objetivo.

Una prueba de la atención del regente de Iksan, continuó Edy, fue cuando PLN enfrentó limitaciones de adquisición de tierras. Algunos propietarios de tierras, incluidos los empresarios, se habían negado. Sin embargo, después de coordinar con el regente, el problema se resolvió rápidamente.

«Cuando tuvimos dificultades en la adquisición de tierras, inmediatamente lo enfrenté. No tardó mucho, en solo unos días del público o empresarios que se habían negado finalmente dispuestos. Esto mostró su preocupación y seriedad», explicó.

Con el funcionamiento de la infraestructura, se espera que el suministro de electricidad en Morowali sea más confiable. Se espera que la presencia de nuevas redes y subestaciones pueda fomentar el crecimiento económico, atraer inversiones y mejorar el bienestar de la comunidad.