Seis hospitales regionales de Aceh no se han recuperado, el Ministro de Salud advierte sobre brotes de enfermedades posteriores al desastre

Jacarta – Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin Como se reveló, de los 18 distritos/ciudades afectados en Aceh, sólo 12 regiones pudieron operar hospital en su totalidad después de desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra. Seis HOSPITAL otros todavía funcionan en condiciones limitadas.

«Hay 6 hospitales de distrito de la ciudad que aún no están llenos, a saber, Aceh Norte, Aceh Oriental, Aceh Central, Bener Meriah, Tamiang y Gayo Lues», dijo Budi en la Instrucción Presidencial de Banda Aceh sobre el manejo virtual y la recuperación de los desastres de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, el domingo 7 de diciembre de 2025.

Según Budi, el principal obstáculo para el restablecimiento de los servicios sanitarios proviene del acceso por carretera, que aún no está completamente abierto. Esta condición dificulta la evacuación de pacientes con condiciones de emergencia, incluidas mujeres embarazadas y pacientes con insuficiencia renal que requieren diálisis de rutina.

«Necesitamos ayuda para que se abra el acceso vial allí, para que las personas de la zona que están embarazadas y tienen que hacerse diálisis puedan llevárselo», subrayó. Ministro de Salud.

Director General de Salud Avanzada del Ministerio de Salud Azhar Jaya (izquierda) y Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin (derecha)

Destacó que la fase de gestión de desastres está entrando ahora en una etapa crítica. Está empezando a surgir el riesgo de una segunda ola posterior al desastre, especialmente en forma de brotes de enfermedades.

«La segunda ola de muertes después de un desastre son las enfermedades. Bueno, esta es la enfermedad que hemos encontrado ahora. Debido a que hay tanta diálisis, hay que hacer diálisis tres veces por semana, si se detiene, entonces mueres», dijo.

Anteriormente, estas seis regiones también tenían problemas con el suministro de electricidad y fuel oil (BBM). Budi dijo que la asistencia del TNI fue de gran ayuda para acelerar la recuperación.

«Gracias a Dios, en los últimos 2 días con la ayuda de amigos del TNI traje un janset usando un cabestrillo, espero que todo esté terminado esta noche señor. Porque necesitamos 24 horas de electricidad que no se puede cortar. Porque una vez que tiene la operación, no puede morir», dijo Budi.

Además de los problemas de electricidad, varios equipos médicos resultaron dañados al quedar sumergidos en la inundación. Está previsto que los vendedores y técnicos de equipos médicos acudan directamente para realizar comprobaciones y reparaciones.

Budi también destacó la condición de los trabajadores de la salud afectados por el desastre. Varios médicos y enfermeras se convirtieron en víctimas y tuvieron dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.