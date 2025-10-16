Seis grandes criminales que han vivido en la prisión de Nusakambangan, ¿Ammar Zoni se convierte en el primer artista?

Yakarta, VIVA – Actor Ammar Zoni trasladado oficialmente del centro de detención estatal de Salemba (Rutan) en Yakarta a la prisión de Karanganyar, Pulau NusakambanganRegencia de Cilacap, Java Central. El traslado del exmarido de Irish Bella está en el punto de mira del público teniendo en cuenta que el lugar no es una prisión cualquiera.

La jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Prisiones de Kemenimipas, Rika Aprianti, dijo que Ammar Zoni sería colocado solo en una celda (un hombre en una celda). Ammar fue trasladado junto con otros cinco prisioneros que fueron «etiquetados» como reclusos de alto riesgo.

Colocar a un artista en Nusakambangan como Ammar Zoni es un hecho poco común. Normalmente, estas figuras públicas cumplen sus condenas en prisiones públicas o centros de detención de grandes ciudades con niveles de seguridad medios, como el centro de detención Polda Metro Jaya, el centro de detención de Salemba, la prisión de Cipinang o la prisión de Pondok Bambu.

El hotel gratuito de la isla Nusakambangan es una prisión que entra en la categoría de seguridad muy estricta (seguridad supermáxima). Entonces, los presos que viven en la prisión no soncriminal‘ normal.

Esta isla, conocida como la prisión más embrujada de Indonesia, es el hogar de criminales. gran clase. A partir de asesinos en serie, señor de la droga a campo traviesa, hasta terrorista que alguna vez sacudió la seguridad del país.

citado VIVA Según diversas fuentes, varios nombres que han languidecido en la prisión de Nusakambangan van desde teóricos y ex ministros hasta criminales transnacionales.

1. Trío Bom Bali

Amrozi, Imam Samudra y Mukhlas son tres nombres que están arraigados en la oscura historia de Indonesia. Ellos fueron los cerebros detrás de la tragedia del atentado de Bali en 2002, que mató a 202 personas. Los tres pasaron un tiempo en la prisión de Nusakambangan antes de ser ejecutados en 2008.

2. Dúo Bali Nueve

Myuran Sukumaran y Andrew Chan, dos australianos conocidos por ser parte del grupo Bali Nine, también están cumpliendo condena en Nusakambangan. Estuvieron involucrados en el contrabando de 8,2 kilogramos de heroína desde Indonesia a Australia. Después de ser detenidos en la prisión de Kerobokan, los dos fueron trasladados a Nusakambangan para ser ejecutados en 2015.

3. Johnny Indo

El nombre Johny Indo sorprendió al público en la década de 1970 como líder del grupo de ladrones de tiendas de oro Pachinko. Sus acciones en la zona de Cikini en 1979 acabaron con su condena a 14 años de prisión en Nusakambangan.