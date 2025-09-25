Seis estudiantes de Barcelona hacen que Fest llegue a la edad inminente en menos de un año

Seis jóvenes estudiantes se reunieron en la prestigiosa Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y se dieron cuenta de que trabajaban bien juntos. El resultado de esa sinergia es Col·lectiu Vigília, formado por Clara Serrano Llorens, Gerard Simó Gimeno, Laura Corominas Espelt, Ariadna Ulldemolins Abad, Laura Serra Solé y Pau Vall Capdet. Desafiando el ritmo generalmente glacial de la industria para los debuts, el colectivo hace su primera salida de características con un proyecto de graduación convertido en el éxito del festival en «La edad inminente. »

Jugando en la barra lateral Made in España en el Festival de Cine de San Sebastián«La edad inminente» es una mirada íntima a la vida de Bruno de 18 años de 18 años (Miquel Mas Martínez), cuyos impulsos y anhelos juveniles tienen contradicción con la responsabilidad de ser el único cuidador de su abuela enfermo de 86 años, Nati (Antonia Fernández Mir). La película ha sido nominada al Mejor Director Nuevo en los Premios Gaudí, recibió el Premio al Mejor Guión Español en el Festival Gijón y una mención especial en el Festival de Cork. La película es producida por Ringo Media. Superar películas maneja las ventas.

Hablar con Variedad Antes de San Sebastián, Capdet, tanto el productor de la película como el director de fotografía, dice que trabajar como colectivo vino «naturalmente». «Esta película fue originalmente un proyecto universitario, que luego se produjo con una compañía de producción y algunos medios más convencionales, pero provenía de ese entorno. Aunque no era un camino de rosas en el futuro, siempre adoptamos este proceso colaborativo de darnos comentarios y compartir este poder creativo colectivo entre nosotros».

En términos de cómo funcionaron logísticamente durante el tiroteo, la decisión era dividir los roles entre ellos para que pudieran «realizar todos efectivamente» sus deberes al «compartir alguna parte del poder creativo que pertenecía a todo el grupo». «Fue un proceso de equilibrio entre tener un enfoque común para nuestra película y al mismo tiempo tener nuestra propia metodología efectiva para que la película pudiera funcionar a largo plazo».

Cuando se les preguntó si tienen la intención de continuar trabajando bajo el mismo modelo, Capdet dice que todavía no está seguro, ya que esta no era una consideración que tenían en mente durante la producción de la película. «Lo que sabemos con certeza es que continuaremos colaborando porque sabemos que trabajamos bien juntos. Simplemente no estamos seguros de si seguiremos produciendo películas de la misma manera que lo hicimos».

Llorens, quien firmó la dirección, también enfatizó cómo su forma de trabajar hizo posible que la película se produjera tan rápido, en menos de un año. «Esto solo era posible porque nuestra estrategia de financiación era bastante simple. Solo teníamos un fondo, el fondo regional, y lo hicimos bien cuando estábamos a punto de comenzar a disparar».

«Pensamos que la película se iba a hacer o sin estructuras de financiación convencionales», se hace eco de Capdet. «Cuando obtuvimos los fondos, ya habíamos comenzado a rodar, aunque con menos recursos. Creo que la mayoría de los cineastas no tienen este lujo. Lo teníamos porque somos un colectivo, simplemente salimos de la universidad y no enfrentamos las mismas presiones. Creo que cuando eres un poco mayor y tratamos de ganarnos el cine, realmente no puedes adoptar este enfoque».

Los creativos se presentaron para resaltar el gran momento actual de cine catalán y español, diciendo que universidades como Pompeu Fabra permiten la libertad creativa que fomenta el talento real. Los dos también acreditan la facilidad de acceso a los fondos regionales como una gran hélice. «Las personas que no tenían acceso a fondos antes ahora tienen más probabilidades de poder financiar sus películas», agrega Capdet.

En el proceso de hacer la película en sí, Capdet dice que uno de los grandes desafíos fue trabajar con un no actor en Fernández, ya que tuvieron que navegar las complejidades de esa relación en ambos lados. Fernández era el vecino de uno de los miembros del colectivo y fue elegido para la parte debido a sus similitudes con Nati. Una vez que las conversaciones iniciales estaban fuera del camino, el anciano estaba «muy abierto a la dirección y súper flexible». «También quería divertirse, estar con los jóvenes y aprovecharlo al máximo».

En términos del tono de «la edad inminente», tanto Capdet como Llorens dicen que querían que tuviera una cierta «sutileza». El productor explica que querían «tener una distancia que permita al espectador tener sus propias opiniones sobre lo que estaba sucediendo».

Al filmar escenas más íntimas que retratan el proceso de cuidado entre Bruno y Nati, Llorens dice que fueron «difíciles». «No queríamos tener nada que se sintiera tabú porque los cuerpos son cuerpos, pero, al mismo tiempo, queríamos que Antonia se sintiera cómoda. Solo mostramos en la cámara lo que estaba cómoda mostrando en la cámara. No teníamos un coordinador de intimidad, pero tuvimos muchas conversaciones, y la decisión final fue suya».

En cuanto a lo que ha aprendido al hacer «la edad inminente», el director es categórico: «Solo porque un colectivo realiza una película, no significa que no tenga un alma o una buena dirección. Las diferentes voces pueden unirse de una manera y convertirse en una herramienta interesante».