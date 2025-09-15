Seis estrellas de cobertura de variedades ganan en Emmy 2025

Con los Premios Emmy de Primetime 2025 en los libros, Variedad Celebra las estrellas que se llevaron a casa el oro en la ceremonia el domingo por la noche. Muchos de los mayores ganadores de la noche adornaron la portada de Variedad revista en su edición semanal y Emmys Ediciones adicionales de la temporada durante el año pasado, mientras que otros visitaron en el podcast del circuito de premios.

Volver a visitar Variedad La principal cobertura con los ganadores a continuación.

Historias relacionadas

Variedad Cubiertas

Tramell Tillman («Severance»)Actor de apoyo en una serie dramática: Tramell Tillman en su emocional historia de presentación, retrasos de ‘separación’ y actuando con Tom Cruise el día después de que obtuvo el guión ‘Misión: Imposible’

Noah Wyle («The Pitt»)Actor principal en una serie dramática: Noah Wyle se estaba acercando a un ‘colapso nervioso’. Luego vino ‘The Pitt’: es ‘irritante que no podemos llegar a un consenso’ sobre máscaras y vacunas

Actores sobre actores

Seth Rogen («El estudio»)Actor principal en una serie de comedia: Seth Rogen y Jason Segel reviven 27 años de amistad: fumar antes de ‘The Matrix’, orinando junto a Scorsese y Harrison Ford mirando a Segel desnudo

Variedad Cubiertas de edición extra

Stephen Graham («Adolescencia»)actor principal en una serie limitada o de antología: Stephen Graham sobre el sorprendente éxito de la ‘adolescencia’, el toque personal que provocó el colapso final de Eddie y cómo se vería una posible temporada 2

Katherine Lanasa («The Pitt»)Actriz de apoyo en una serie dramática: Mujeres de ‘The Pitt’ en relacionarse con sus personajes complejos ‘, representaciones ridículas’ de la neurodiversidad en la televisión y si Dana realmente quiere irse

Cristin Milioti («The Penguin»)Actriz principal en una serie limitada o de antología: Todo sobre la madre: Cristin Milioti mira hacia atrás, desde ‘The Sopranos’ hasta ‘Black Mirror’ y ‘The Penguin’

Podcast de circuito de premios

Britt Lower («separación»)Actriz principal en una serie dramática: Adam Scott y Britt se debaten que la pareja de ‘indemnización’ para apoyar: Mark y Gemma Scout, o Mark S. y Helly R.

Julianne Nicholson («Hacks»)Actriz invitada en una serie de comedia: Cómo el papel cómico de Julianne Nicholson en ‘Hacks’ cambió todo: «¡En realidad también soy muy divertido!»