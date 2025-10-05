Seis cuerpos de víctimas del colapso del internado islámico Al Khoziny todavía están en proceso de identificación

Surabaya, vivo – El equipo de identificación de víctimas de desastre (DVI) de la Policía Regional de Java Oriental (Policía Regional de Java Oriental) todavía está trabajando para identificar los seis cuerpos de las víctimas del colapso del edificio de Musala en Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes), Sidoarjo. El proceso de identificación se llevó a cabo intensamente en el Hospital Bhayangkara en Surabaya, donde todos los cuerpos de las víctimas fueron traídos para un examen más detallado.

El jefe de la policía regional de Java de Java, el comisionado de policía M. Khusnan, dijo que los seis cuerpos estaban en el medio de la etapa de recopilación de datos post mortem por el equipo de DVI.

«Dado que esta mañana todavía había seis cuerpos que estaban en proceso de identificación. Por lo tanto, desde un total de 32 bolsas de cuerpo, seis de los restantes aún se habían realizado, los datos posteriores de Post Mortem se habían tomado», dijo en el Hospital Bhayangkara de la Policía de Java Oriental, Surabaya, Sunday (5/10/2025).



El edificio en Al Khoziny Sidoarjo Ponpes se derrumbó el lunes (29/9)

Agregó, un total de 37 bolsas de cuerpo recibidas por el equipo, incluidas cinco víctimas que anteriormente habían sido declaradas muertas. Del número total, se han identificado con éxito ocho cuerpos.

Khusnan enfatizó que el proceso de identificación se llevó a cabo sin cesar con el sistema de trabajo por un médico forense y el equipo de DVI de la Policía Regional de Java Oriental.

«Nuestro equipo trabaja día y noche para que el proceso de identificación se pueda completar rápidamente. Esta es también la esperanza de la familia de la víctima», dijo.

Además, el equipo de DVI también ha tomado el muestreo de ADN de todos los cuerpos y partes del cuerpo (partes del cuerpo) para las necesidades de emparejarse en el Centro de Medicina y Salud de la Policía (Pusdokkes) en Yakarta. Todas las muestras fueron enviadas en vuelo esta tarde.

«Todas las muestras de ADN se han tomado y enviado a Yakarta. Si más tarde hay partes adicionales del cuerpo con los resultados de ADN correctos, se juntará porque pertenece a una persona», dijo. (ENTRE)