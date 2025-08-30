Seis asesinados después de que el camión acelerado los atropea en Beed







Seis personas que caminaban por la carretera fueron asesinadas después de ser derribadas por un camión de contenedores a toda velocidad en el centro MaharashtraEl distrito de Beed el sábado, dijeron las autoridades, informaron el PTI.

Según el PTI, el accidente ocurrió alrededor de las 7.30 de la mañana en Namalgaon Phata en la carretera Dhule-Solapur, dijeron.

El conductor de un camión de contenedores perdió el control del vehículo, que luego corrió sobre seis peatones, dijo un funcionario.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital, pero los médicos las declararon muertos, dijo.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Akash Kolse, Vishal Kakde y Aniket Shinde de 25 años; Los jóvenes de 21 años Dinesh Pawar y Kishore Taur; y Pawan Jagtap, de 30 años, informó la agencia de noticias.

Seis muertos, 2 heridos en la colisión de camión-eutorickshaw en Chandrapur

Mientras tanto, en otro incidente a principios de esta semana, seis personas, incluidas tres mujeres, fueron asesinadas después de que un camión chocó con un rickshaw En Rajura Tehsil del distrito de Chandrapur en Maharashtra el jueves, dijo la policía, informó que el PTI.

El accidente, que también dejó a dos personas heridas, tuvo lugar cerca de Kapangaon en Rajura-Gadchandur Road en el distrito de Chandrapur alrededor de las 4 pm, dijeron.

El Autorickshaw que transportaba a siete pasajeros se dirigía a Pachgaon desde Rajura cuando ocurrió el incidente, dijo la policía.

Cuando el Autorickshaw llegó cerca de Kapangaon, el camión que viene de la dirección opuesta chocó con él. La colisión fue tan severa que todo el Autorickshaw fue aplastado desde el frente, dijo un alto funcionario de la estación de policía de Rajura, según el PTI.

Al ser alertado, la policía llegó al lugar y corrió a todas las víctimas a un hospital. Tres de ellos ya estaban muertos. Tres de las personas heridas fueron derivadas al Hospital del Distrito de Chandrapur, donde fueron declarados muertos, dijo.

El fallecido Wee Idensified como Varsha Mandale (41), Tanu Pimpalkar (18), Tarabai Papulwar (60), Ravindra Bobde (48), Shankar Pipere (50) y el conductor de Autorickshaw Prakash Meshram (50), dijo, según la P.

Si bien el camión fue incautado, su conductor huyó del lugar y se fugó, dijo, y agregó que el proceso para registrar un caso en su contra estaba en marcha.

Dijo que los esfuerzos estaban en curso para rastrear y atraparlo.

(con entradas PTI)





