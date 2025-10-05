Seis arrestados después de un ataque mortal en la sinagoga de Manchester Shocks UK







Seis personas arrestadas bajo sospecha de delitos terroristas después de un ataque contra una sinagoga en el noroeste Inglaterra fueron tomados para interrogar por la policía el sábado. Se informa que el ataque dejó a dos hombres muertos y la comunidad judía de Gran Bretaña conmocionada. Jihad Al-Shamie, de 35 años, fue asesinado a tiros por la policía el jueves fuera de la sinagoga de la Congregación de Heaton Park en Manchester después de que atascó un automóvil en peatones, los atacó con un cuchillo e intentó abrirse camino hacia el edificio.

Otros tres hombres son hospitalizados con heridas graves. Los detectives afirman que Al-Shamie puede haber sido influenciado por la «ideología islamista extrema». Llevaba lo que parecía ser un cinturón de explosivos, que luego se descubrió que era falso.

