Seguro que ya no será terco, Desta quiere conocer a los padres de Ayu Ting Ting de inmediato

VIVA – El mundo del entretenimiento en el país se sorprendió nuevamente por una cálida conversación sobre la cercanía de dos figuras públicas bien conocidas, Ayu ting ting y Deddy Mahendra De esto alias de esto.

Aunque solo una broma en la pantalla, el deseo de Desta de reunirse inmediatamente con los padres de Ayu, especialmente su madre, Umi Kalsum, estaba en el centro de atención. Esto apareció en medio de un rechazo frustrado de Ayu Ting Ting sobre la posibilidad de un matrimonio arreglado con Desta, a quien todavía tenía una imagen ‘obstinada’.

La conversación comenzó cuando Desta hizo una seria tentación de la espada del cantante de «dirección falsa». En un tono convincente, Desta parecía querer pedir tu bendición, preguntando cuándo podía mantenerse en contacto con la madre de Ayu.

«¿Cuándo es Yu, conocí a mi mamá?» Desta dijo, citando el video de Vindes YouTube, martes 30 de septiembre de 2025.

Respondiendo a la broma, Ayu respondió casualmente e invitó a Desta a venir a su residencia.

«¿Quieres conocer? Sí, solo conoce, está bien conocerse», dijo Ayu.

Sin embargo, la atmósfera cambió cuando su colega, Enzy Storia, preguntó si Desta estaba incluida en los criterios del marido ideal de AYU. Sin dudarlo, Ayu declaró firmemente su rechazo. Es sincero que una de las razones es la imagen de Desta, conocida como un hombre ‘llamado’ entre las celebridades.

La viuda de un niño admitió que estaba preocupado de experimentar nuevamente la angustia si en una relación con un hombre que tiene tanta reputación.

«Miedo a ser lastimado de nuevo Ah», dijo Ayu.

Al escuchar el rechazo, Desta se había defendido a sí mismo. Trató de asegurarse de que no era una figura obstinada, incluso desafiando a Ayu a confirmar esto a sus amigos más cercanos.

Desta muestra la seriedad y la confianza de que será un buen hombre y un compromiso completo, siempre y cuando encuentre el compañero adecuado.

«Si he encontrado a esta persona (correcta), no he sido terco», dijo Desta con firmeza.

Sin embargo, Ayu reconoció que en apariencia o mirada física, Desta realmente cumple con sus criterios.

«Sí, si miras desde el look, está bien», dijo.

Por otro lado, Ayu también enfatizó que el estado matrimonial de un hombre, sigue siendo soltero (soltero) o viudo, no es el principal problema para él.

«En realidad, no hay problema, él quiere ser viudo o él (single), mientras uno, sabe cómo es responsable como hombre», dijo Ayu.

Para obtener información, se sabe que Ayu Ting Ting se casó con Enji Baskoro y es bendecida con una hija llamada Bilqis Khumairah Razak. Después de un divorcio, el romance de Ayu con varios otros hombres se había convertido en el foco público, pero desafortunadamente la relación siempre encalló en el medio del camino, tal vez la razón principal era la precaución al elegir a un compañero. Mientras tanto, Desta mismo es actualmente un viudo después de separarse de su esposa, Natasha Rizky.