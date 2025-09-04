Seguridad súper sofisticada, esta es la forma de proteger sus activos criptográficos

Yakarta, Viva – OKXuno de intercambio criptográfico Global, anunció el informe Prueba de reservas (Por) 34th.

Este informe incluye datos sobre el número de activos de usuario en agosto de 2025. Se observan US $ 33.7 mil millones en los activos principales almacenados como fondos del usuario.

Los activos principales incluyen BTC (Bitcoin), ETH, USDT, USDC y otros activos donde hubo un aumento del 17 por ciento desde julio de 2025.

Con un valor de US $ 33.7 mil millones, esto posiciona OKX como intercambio criptográfico con el segundo puerto de puerto más grande. Informe Prueba de reservas es una forma de verificar la existencia de fondos de usuario.

Con esta tecnología criptográfica, los usuarios de OKX pueden descubrir que sus activos se almacenan con una relación de 1: 1 y se pueden retirar cuando sea necesario.

La existencia de activos apropiados también mantiene el nivel de liquidez. Esto es importante para que las actividades de inversión y comercio funcionen sin problemas.

Prueba de reservas Ahora integrado un número intercambio criptográfico Como prueba de compromiso con la protección y la seguridad de los fondos del usuario.

Este informe ofrece una imagen más detallada a los inversores sobre la cantidad. Un activo criptográfico que es propiedad de la plataforma.

Esto ayuda a garantizar que OKX admite activos de usuario con reservas reales adecuadas.

Relación numérica Ethereum El usuario de OKX al 104 por ciento ha aumentado en comparación con el mes pasado con 101 por ciento.

La relación USDT también aumentó del mes pasado al 105 por ciento, anteriormente al 103 por ciento.

Mientras tanto, para la ración BTC y otros activos criptográficos no hay cambios.

Además de la tecnología Prueba de reservasOKX aplicó las siguientes cosas para garantizar la seguridad de la plataforma:

● La combinación de sistemas avanzados de billetera fría y caliente

● Sistema de autorización de transacciones basado en múltiples firmas (algunas firmas)

● Uso de la tecnología de IA para detectar amenazas

● Fondos de seguro por valor de miles de millones de dólares estadounidenses para manejar escenarios de emergencia

Externamente, OKX también recibió auditorías periódicas de varias empresas de seguridad independientes. Estos nombres incluyen SlowMist, Hacken y Certified.

Como otro paso proactivo para mantener la seguridad del usuario. OKX tiene una página especial titulada OKX Protect.

OKX Protect educa a los usuarios sobre el sistema e infraestructura propiedad de OKX para proteger los activos de los usuarios.

En esta página, los usuarios también pueden leer una serie de consejos de seguridad importantes, como:

● El uso de la autenticación de dos factores

● Uso de código antidiminido

● Activación de listado para la retirada

● Consejos para administrar la billetera y la frase de semillas