Seguridad, respeto de la prioridad más importante del gobierno de las mujeres: CM Adityanath







El primer ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, reiteró el domingo que la seguridad y el respeto de mujer es la prioridad principal del gobierno, advirtiendo que la negligencia a este respecto invitará a una acción estricta.

Al ordenar a los funcionarios que haga que el equipo anti-Romeo sea más activo en todos los distritos, Adityanath dijo que su presencia continua debe garantizarse en mercadosInstituciones educativas, puntos sensibles y lugares públicos. «Es deber de la policía proporcionar un ambiente intrépido para las mujeres y las alumnos de las mujeres. Cualquier compromiso no será aceptado», dijo.

Tomando nota seria de los recientes incidentes desagradables en algunos distritos, Adityanath Se solicitó informes detallados de los jefes de policía de los distritos sobre la acción tomada hasta ahora, dejando en claro que el estricto y rápido castigo de los culpables es obligatorio, dijo el gobierno de UP en un comunicado.

También anunció que se lanzará una nueva fase de Mission Shakti desde la próxima Sharadiya Navratri, dirigiendo distritos para comenzar los preparativos de inmediato.

La campaña se centrará en la sensibilidad, la seguridad, la autosuficiencia y el respeto por las mujeres y las niñas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente