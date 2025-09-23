Seguridad de ex-Lions liberada abruptamente por el equipo de la AFC en un movimiento sorpresa

Los tejanos cortan lazos con la seguridad de los antiguos leones

Filadelfia Eagles cambió a Gardner-Johnson a los Houston Texans esta temporada baja y comenzó los primeros tres juegos de la temporada, pero los Texans lo liberaron el martes en un movimiento sorpresa. Gardner-Johnson tuvo 15 tacleadas en total y permitió seis atrapadas en lo que va de la temporada, ya que los tejanos cayeron a 0-3, pero el equipo está sacudiendo las cosas en defensa y se separó de su seguridad veterana.

Como Kevin Patra de NFL.com Observado, no estaba claro de inmediato por qué los tejanos reducirían la seguridad veterana tan temprano en la temporada.

«Al anunciado por su juego físico, la naturaleza bulliciosa de Gardner-Johnson lo ha llevado a convertirse en un nómada», escribió Patra. «Después de tres temporadas en Nueva Orleans, pasó una temporada con Filadelfia, una con Detroit, luego regresó a los Eagles para su carrera del Super Bowl. El talker de basura no salió de septiembre antes de que Houston siguiera adelante. No está claro qué está el impulso detrás de la liberación de la temporada temprana».

Si bien hay muchos equipos con necesidades en seguridad, no está claro hacia dónde podría dirigirse Gardner-Johnson a continuación. Se ganó una reputación como jugador físico, pero también uno que podía ser de moda, que fue visto durante su tiempo con los Leones.

La tumultuosa tenencia de CJ Gardner-Johnson en Detroit

Gardner-Johnson se lastimó al principio de su mandato con los Leones y se perdió la mayoría de la temporada 2023, luego estuvo plagado de errores después de su regreso. Fue marcado por una penalización costosa en la pérdida del juego de campeonato de la NFC del equipo ante los San Francisco 49ers, atrayendo una penalización de 15 yardas por un bloque ciego en el receptor abierto Deebo Samuel.

Los Leones continuaron haciendo mejoras a su secundaria después de la partida de Gardner-Johnson en la próxima temporada baja y hoy tienen uno de los tándems de seguridad mejor calificado en Brian Branch y Kerby Joseph, quienes tuvieron la oportunidad de crecer después de que Gardner-Johnson se fue.

Analista de fútbol de fútbol profesional Zoltán Buday Calificación de Branch y Joseph como el mejor emparejamiento en la NFL, señalando que la rama mostró una gran promesa temprana.

«Después de una temporada de novato muy impresionante, Branch mejoró aún más en su segundo año y se estableció como uno de los mejores seguros de la liga», escribió Buday. «Su 90.8 PFF Run-Defense Grade ocupó el primer lugar en la posición, mientras que su grado de pases de 88.0 PFF se ubicó en segundo lugar. Sus 11 rupturas de pases fueron la mayor cantidad por cualquier seguridad la temporada pasada».

Buday agregó que Joseph también dio un gran salto en 2024.

«Después de dos temporadas algo decepcionantes para abrir su cuenta de la NFL, Joseph disfrutó de un año de ruptura en 2024, obteniendo una calificación de cobertura de 91.1 PFF líder en posición», escribió Buday. «Grabó ocho intercepciones, empatando la mayoría de la liga, y solo el 60.7% de los pases en su cobertura se completaron (octavo mejor)».