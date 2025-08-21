Seguridad alimentaria y energía clave para el futuro de la nación

Yakarta, Viva -Member de la Comisión del Parlamento Indonesio VI, GDE Sumarjaya Linggih, enfatizó que los programas Presidente Prabowo Subianto entregado en un discurso estatal fue muy realista y relevante para los grandes desafíos que enfrentan Indonesia en el futuro.

Es decir en una audiencia cerrada (RDP) con un trabajo bancario Mitra Himbara en la Comisión VI Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

«Muchas personas consideran que el programa del Presidente no es realista. Pero en mi opinión, es muy realista. La condición actual del mundo no está bien que vemos en Europa del Este, todavía hay una agitación, el Medio Oriente no es estable, incluso en la región del sudeste asiático, vemos el potencial de conflicto. Si no somos más inteligentes en el mantenimiento de los intereses nacionales, por supuesto, esto será un problema grave para el problema, dijo el hombre que es el hombre de los hombres.



Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, GDE Sumarjaya Linggih Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Hizo hincapié en los desafíos globales que mitigó los desafíos globales, especialmente al enfocarse en la seguridad alimentaria y energética.

«Estas dos cosas son la base principal para la nación. Si la gestión incorrecta, el impacto es muy peligroso. Por el contrario, si se maneja adecuadamente, puede ser la principal fuerza impulsora para el bienestar de las personas», dijo.

Demer también evaluó que el programa posterior e hibridación enfatizado por el presidente estimularía aún más la economía nacional. También destacó la formación y entre algunas partes consideradas gravosas.

«Veo lo contrario. Hasta ahora, nuestro bumn es lento e inflexible porque está obligado por la burocracia presupuestaria. Con la existencia de y entre, especialmente himbara, se espera que sea más ágil, atractivo y adaptativo a la dinámica economía. La velocidad de la toma de decisiones es muy importante en el mundo de los negocios «, explicó.

En su discurso, el presidente también aludió al potencial de los activos y entre los cuales alcanzó los 1,000 mil millones de dólares estadounidenses. Con un ROI estimado del 5 por ciento, el valor agregado que se puede producir alcanza alrededor de RP800 billones.

Según él, esta figura es muy significativa y debe ser realmente preparada por Himbara para poder hacer un seguimiento de la dirección del presidente.

«Además, el estímulo se ha preparado para mantener el impulso de la economía nacional», agregó.

Además, enfatizó el objetivo principal de la política del presidente era reducir la desigualdad (relación Gini) y la igualdad económica actual.



Capacitación del estudiante Diktuk Bintara Polwan y Bakomsus Food Security and Public Health (Doc. Especial) Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

«Durante este tiempo, los beneficios económicos tienden a concentrarse en Yakarta. Con esta política, espero que los nuevos actores económicos salgan de las regiones, para que nuestra economía pueda crecer más equitativa y equitativa», dijo Demer.

Demer alentó a Himbara de que, junto con la Comisión VI, manteniendo más intensamente reuniones y consolidación para garantizar que la política del presidente se implementara realmente.

«El programa del presidente es muy bueno en concepto. Los desafíos ahora: si pueden implementarse bien en el campo. El DPR continuará supervisando para que este gran objetivo se pueda lograr», dijo.