Segundos Pajero golpeó 2 casas en South Tangerang hasta que fue destruida, resulta que el conductor tiene un estudiante de 15 años.

South TangerangVIVA – una unidad móvil Mitsubishi Pajero Deporte en negro chocando dos Casa Residentes en el área de Pondok Ranji, Ciputat Timur, South Tangerang City.

El incidente ocurrió el domingo por la mañana, 28 de septiembre de 2025, alrededor de las 3:45 WIB. El auto numerado B 1392 BJP aparentemente fue conducido por un estudiante de 15 años llamado Ibrahim. Sucedió que fue viral en las redes sociales.

«Un automóvil se estrelló contra una casa en Kuricang», fue citado de la cuenta de Instagram @kabarbintaro, lunes 29 de septiembre de 2025.

Afortunadamente, no hubo víctimas ni lesiones en este incidente, pero dos casas sufrieron daños bastante graves. Según el informe policial, el automóvil inicialmente condujo a una velocidad media dentro del complejo de viviendas de Kuricang Road.

Cuando estaba a punto de salir a Jalan Kuricang Raya, se sospechaba que el conductor pisó erróneamente el pedal. El auto se retiró, luego regresó e inmediatamente se estrelló contra la cerca de las casas de los residentes hasta que colapsado.

No solo una, la casa a su lado también fue dañada en la cerca delantera. El vehículo Pajero en sí está dañado en el motor, las luces y el cuerpo delantero. El dueño de la casa afectó a cada llamado Ayudhitya Dewi y Raden Setakumala Hayupurnawangi.

La cerca de hierro y las paredes de su casa se derrumbaron debido al automóvil. El jefe de policía de East Ciputat, el comisionado de policía Bambang Askar Sodiq, aseguró que este caso hubiera sido resuelto por deliberación. Ambas partes hicieron una declaración de paz frente al jefe de los RW y RT locales.

«Daño a los vehículos de automóvil en la parte delantera o en el motor, las luces y el cuerpo delantero», dijo Bambang Askar.

