Segundos del Ministro de Salud Sueco se derrumbaron durante la primera conferencia de prensa

Estocolmo, Viva – Ministro de Salud SueciaLannel de Lann, yo colapsar Y se derrumbó en el escenario durante la conferencia de prensa inaugural en su puesto, martes 9 de septiembre de 2025.

El incidente ocurrió cuando la mujer de 48 años se paró al lado del primer ministro sueco, Ulf Krisson, y la líder del Partido Demócrata Cristiano Ebba Busch, respondiendo preguntas de periodistas.

La grabación del momento, que se distribuyó en las redes sociales, mostró que Lann escuchó atentamente a otro funcionario antes de inclinarse de repente hacia adelante, cayó desde un púlpito transparente y golpeó el piso.

El video muestra que Busch inmediatamente se acercó a Lann y se acostó, mientras que otros funcionarios y periodistas fueron reunidos para ayudar. Lann pareció desmayarse por unos momentos antes de ser ayudado por los oficiales de seguridad del gobierno.

Lann regresó a la sesión informativa poco después, explicando el repentino incidente.

«Este no es un martes normal, y esto es lo que puede suceder cuando su azúcar en la sangre cae», dijo a los periodistas, según lo informado Svt.

Luego volvió a salir de la habitación, pero pareció recuperarse sin una lesión grave. No se ha informado si recibió tratamiento médico formal.

La conferencia de prensa terminó después del incidente, y se canceló la sesión de preguntas y respuestas.

Lann fue nombrado Ministro de Salud el mismo día después de que su predecesor, Acko Ankarberg Johansson, renunció el lunes. Johansson ocupó el cargo durante tres años y comenzó su carrera en el Partido Cristiano Democrático Sueco en 1986.

Lann es un viejo miembro del Partido Cristiano Democrático. Anteriormente, se desempeñó como miembro del Consejo de la Ciudad en Gotemburgo a partir de 2019.

Según su perfil de LinkedIn, posee una maestría en Paz y Desarrollo y Estudios de Ciencias Políticas. También se desempeñó como subdirector de la oficina del gabinete y participó en la investigación de las responsabilidades de atención médica.