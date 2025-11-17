Segundos del cuerpo de bomberos de Pemalang evacuando a una pitón atrapada en la casa de un residente

Pemalang, VIVA – Los residentes de la aldea de Kelangdepok, distrito de Bodeh, regencia de Pemalang, quedaron conmocionados por la aparición de un son como Una gran flor pegada en la ventana de la casa de un residente el sábado (15/11/2025) por la mañana. Este incidente llamó la atención de los vecinos porque el proceso de evacuación fue dramático.

La serpiente, de unos tres metros de largo, fue notada por primera vez por un residente que pasó frente a la casa de Sutiah. Vio parte del cuerpo de la serpiente envuelto alrededor del marco de la ventana y el resto atrapado en el hueco, por lo que inmediatamente informó del incidente al propietario de la casa y a los oficiales de Bomberos y Rescate de Comal Pemalang Post.

Los agentes del Departamento de Bomberos de Malang muestran una pitón después de evacuar la casa de un residente. Foto : Mohammad Hamzah Sodiq/tvOne

Los bomberos que llegaron al lugar la manejaron con cuidado porque la serpiente estaba atrapada en una posición muy apretada y era difícil de sacar. La situación se prolongó tensa durante unos 30 minutos. Para salvar a la serpiente y evitar riesgos para los ocupantes de la casa, los agentes finalmente se vieron obligados a dañar parte del marco de la ventana.

El jefe de Pemalang Satpol PP y Damkar, Achmad Hidayat, confirmó que esta condición requiere un manejo especial.

«El equipo de bomberos y rescate de Pos Comal acudió inmediatamente al lugar después de recibir el informe. La condición de la serpiente era bastante difícil, por lo que se necesitaron técnicas especiales para evacuarla. Nuestro enfoque está en la seguridad de los residentes y al mismo tiempo garantizamos que la serpiente pueda ser liberada sin poner en peligro a nadie», dijo Achmad Hidayat.

Después de ser extraída con éxito, la serpiente fue metida en un saco y llevada a un lugar seguro para ser liberada nuevamente en su hábitat.

Achmad Hidayat también hizo un llamado al público a mantener limpio el medio ambiente para evitar que los animales salvajes aniden alrededor de sus hogares.

«Recordamos a los residentes que no creen lugares que propicien la anidación de animales salvajes. Un entorno limpio es muy importante para evitar incidentes similares», apeló Achmad Hidayat. (Reporte de Mohammad Hamzah Sodiq, tvOne, Pemalang)