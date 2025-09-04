Segundos del conductor del banco en solo traen Rp10 mil millones, su colega se quedó en el baño

Solo, vive – Una acción imprudente conductor banco Hace un berrinche wonogiri y solo. En lugar de asegurar DineroEl conductor realmente robó RP10 mil millones a la vez cuando estaba de servicio, lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Sri Mulyani permite oficialmente presupuesto presupuestario de RP. 16 billones para ser utilizado para financiar la cooperativa de la aldea roja y blanca



El subdirector de la Unidad de Investigación Penal de la Policía de la Ciudad de Surakarta, explicó el comisionado de policía adjunto Sudarmiyanto, el caso comenzó cuando el conductor junto con su colega tomó dinero en Bank Indonesia (BI) solo por valor de Rp6 mil millones.

Después de eso, ambos condujeron al Bank Central Java para tomar RP5 mil millones adicionales. Sin embargo, debido a que había una falta de RP1 mil millones, el proceso se retrasó. En ese momento, el colega del conductor se fue por un tiempo al baño.

Leer también: ¡Sádico! El conductor debe terminar con el hijo del empleador frente a sus propios padres, su cuello está en ranura



En lugar de esperar, el conductor realmente pisa el gas que lleva un automóvil que contiene Rp10 mil millones. «Después de salir (del baño), el auto ya no estaba allí con efectivo», dijo Sudarmiyanto, martes 2 de septiembre de 2025.

Compañeros víctimas entró en pánico e intentaron contactar Teléfono móvil el conductor. Sin embargo, el número ya no está activo. La policía se mudó inmediatamente después de recibir el informe.

Leer también: Esto se parece al dúo del sospechoso que se convirtió en el «equipo de monitoreo» del banco antes de ser asesinado



Se han examinado cuatro testigos, incluidos los colegas de los perpetradores. Ahora, las autoridades continúan cazando la existencia de un conductor del banco que desapareció con miles de millones de rupias.

«Según los resultados del examen inicial, se esperaba que los presuntos perpetradores escaparan del banco alrededor de las 12:20 WIB», dijo.