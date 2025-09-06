Segundos del autobús Transjakarta Oleng advierten a la tienda en el sur de Yakarta, el guardia se convirtió en víctima

Yakarta, Viva – Los accidentes involucran autobuses Transjakarta Ocurre en Jalan Raya Minangkabau, South Yakarta, el sábado por la tarde, 6 de septiembre de 2025.

Un hombre llamado Supriyatna que estaba protegiendo en ese momento comercio Entonces víctima En este incidente. Porque, la tienda que custodió fue atropellada por un autobús Transjakarta conducido por una conductora llamada Lenny Komalasari.

Sucedió que fue viral en las redes sociales. Uno de ellos fue publicado una cuenta de Instagram @balewartawanjakpus10. En la publicación, la tienda estaba en ruinas golpear Transjakarta Bus.

«Transjakarta se estrelló contra una tienda en el sur de Yakarta», dijo el puesto el sábado 6 de septiembre de 2025.

En cuanto al incidente, el autobús Transjakarta con el número de policía B-7036-TGX conducido por Lenny condujo de sur a norte. Sin embargo, a su llegada a la ronda de Saharjo, se sospechaba el autobús tembloroso A la derecha hasta que se estrelló contra la tienda Hendryk Tekhnik al costado de la carretera.

Como resultado del incidente, Supriyatna que estaba en el patio de la tienda de Dunekindo Luka. La víctima fue trasladada inmediatamente al RSCM para recibir tratamiento médico. Mientras tanto, el jefe de la Sub Dirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, Comisionado Senior de Policía Ojo Ruslani, confirmó el incidente.

«Así es, una víctima sufrió heridas y había recibido ayuda médica», dijo Ojo.

Además de las víctimas heridas, el autobús Trumakarta también sufrió daños al parabrisas y al parachoques, mientras que la exitosa tienda fue dañada. Estimaciones provisionales, los accidentes ocurren debido al conductor inaccesor y pierden la concentración al controlar el vehículo. En la actualidad, el caso aún está bajo investigación por la policía.

https://www.instagram.com/reel/dop60xnev5c/?igsh=m3nwc2x5zwh2axm