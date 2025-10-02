Segundos del accidente mortal de los autos HR-V en la carretera de peaje de Jagorawi, un conductor de extranjeros murió en el lugar

Yakarta, Viva – Se produjo un accidente mortal en Tol Jagorawi Dirección de Bogor el jueves por la mañana, 2 de octubre de 2025. Un conductor móvil Honda HR-V con una placa B 2703 SZG fue asesinada en la escena.

Jefe de la Patrulla Jalan Raya Jagorawi, el comisionado de policía Ahmad Jajuli dijo que el incidente tuvo lugar alrededor de las 05.25 WIB en el kilómetro 34+200. El automóvil conducido por Ahmed Mohammed Ahmed Al Kahtani (27), un ciudadano extranjero de Jeddah, condujo desde la dirección de Yakarta hasta Bogor.

«Se sospecha que el conductor condujo a alta velocidad y carecía de anticipación, por lo que se estrelló contra un vehículo frente a él cuya identidad no se registró porque escapó», dijo, el jueves 2 de octubre de 2025.

El fuerte impacto hizo que el auto de la víctima se detuviera en dos carriles en una posición frente al sur. Desafortunadamente, la vida de Ahmed no fue ayudada por las heridas graves que sufrió.

Se sabe que el automóvil estaba registrado a nombre de Wina Larrisa Tanoyo, residente de Kebayoran Baru, South Yakarta. Pero durante el accidente, Ahmed conducía.

El proceso de evacuación fue llevado a cabo por el equipo de rescate con la Unidad Laka Ciawi y varios oficiales de Jagorawi PJR. La gestión de peajes no informa la pérdida de material. En la actualidad, el caso es manejado por la Unidad de Laka de la Policía Bogor.