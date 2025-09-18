Segundos de Yu Menglong murieron, una hilera de artistas mostrando fotos con Lisa Blackpink

Yakarta, Viva – segundos para Yu Menglong Murió grabado por la cámara hizo una conmoción de los ciudadanos para entregar esta noticia como la más popular, especialmente en el canal del espectáculo.

Sin mencionar el asunto Pilos mongolas a una fila de artistas que muestran fotos juntos Lisa Blackpinkquien no está menos emocionado. Además de estas noticias, todavía hay una serie de artículos que también son una pena que se pierdan.

El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares en el Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el miércoles 17 de septiembre de 2025. ¡Vamos, desplácese!

Los últimos segundos antes de que Yu Menglong muriera supuestamente grabado en cámara, el público se volvió más sospechoso

La noticia de la muerte del popular actor chino Yu Menlang, o también conocido como Alan Yu, todavía está en el centro de atención pública. El 11 de septiembre, el actor fue declarado muerto después de caer del quinto piso de un edificio en Beijing.

Su equipo de gestión también confirmó esta triste noticia, pero el tema de las irregularidades detrás de su muerte regresó después de un video que supuestamente grabó el momento de los segundos antes de morir.

Estrés mongol aún más estresado! Rp53 mil millones en dinero fue prestado por un candidato para gobernador

El comediante famoso, Roni Immanuel o mejor conocido como el nombre artístico de Mongol Stress, recientemente hizo una sorprendente confesión que conmocionó al público. Reveló que había estado en el punto más bajo de su vida después de perder dinero por valor de Rp53 mil millones. El dinero, que fue el resultado de su arduo trabajo durante años, se agotó después de ser prestado por un colega por el costo de la auto-nominación como gobernador.

Mongol cuenta la cronología de los eventos que lo hicieron tan desplomado. Dijo que su colega que pidió prestado el dinero fue atrapado en un caso de corrupción y fue arrestado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

Devano a Reza Rahadian mostrando fotos con Lisa Blackpink, fanáticos de Auto Iri



Devano Danendra, Reza Rahadian, a Fedi Nuril Photo con Lisa Blackpink Foto : Instagram/beritakorea.id/iamdevano

La industria del entretenimiento en el país está nuevamente coloreada por momentos que ponen a los fanáticos emocionados y celosos. Algunos de los principales actores de Indonesia, incluido Devano Danendra, Reza Rahadian, a Fedi Nuril, capturaron con éxito un momento raro con el famoso Idol K-Pop, Lisa Blackpink, mientras asistía al Festival Internacional de Cine de Busan de 2025 (BIFF) en el Centro de Cinema Busan, Corea del Sur.

Se reveló que el cadáver encontrado en el auto de un cantante de D4VD resultó ser una niña de 15 años que faltaba hace un año

Se respondió el rompecabezas del misterio del cuerpo encontrado en el tronco del auto Tesla propiedad del cantante de R&B D4VD. Según el examen de las autoridades, el cuerpo fue identificado como una niña de 15 años que fue reportada como desaparecida el año pasado en el condado de Riverside.

La Oficina de Examen Médico del Condado de Los Ángeles anunció el miércoles que el cuerpo era el Rivas Celeste de 15 años, que fue reportado como desaparecido el 5 de abril de 2024, según la oficina del condado de Sheriff Riverside. No se ha anunciado la causa de la muerte, pero su muerte se considera un caso de asesinato.

Leer más aquí.