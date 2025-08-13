Segundos de un auto de combate de toros en Ciputat, el conductor es apretado por el tablero

South Tangerang, Viva – Los accidentes de tráfico involucran dos vehículos boks Tuvo lugar en Jalan Aria Putra, Serua, Ciputat, South Tangerang, miércoles por la tarde, 13 de agosto de 2025, alrededor de 12.35 Wib.

Este incidente hizo el conductor negro de Mitsubishi L300 Boks con el número de policía B-9395-UCC, A. Sobari (40), habitante Pemalang, sufrió una herida en el abdomen debido a que fue pellizcada por el tablero móvil.

El comisionado jefe de policía de Ciputat Timur, Bambang Askar Sodiq, dijo que el incidente comenzó cuando el Daihatsu Grand Max Boks era gris con B-9640-WCC que fue conducido por Miftahudin (25), un residente de Tasikmalaya, conduciendo desde la dirección de Ciputat hacia Jomb.

«Cuando estaba en el lugar, el vehículo Grand Max intentó adelantar al vehículo frente a él cruzando los marcadores ininterrumpidos. Debido a que la distancia no se calculó, el vehículo se estrelló inmediatamente contra el L300 que vino desde la dirección opuesta», dijo Bambang, miércoles 13 de agosto de 2025.

El impacto duro hizo que los dos vehículos destrozados en el frente. El conductor del L300 está atrapado en su silla hasta que experimenta dolor abdominal, mientras que el conductor de Grand Max sobrevive sin una lesión significativa.

La policía que recibió el informe inmediatamente fue a la ubicación, evacuó víctimas y vehículos, y obtuvo pruebas. Ambos autos están ahora en la sede de la policía de East Ciputat para un examen más detallado.

Como resultado de la colisión, el L300 sufrió daños graves en la parte delantera derecha hasta que la puerta se retiró y el vidrio se rompió. Mientras que el Grand Max está dañado en las luces y el parachoques derecho.