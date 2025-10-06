Segundos de un accidente mortal en Daan Mogot, un motociclista asesinado por un camión de caja

Yakarta, Viva – Accidente trágico ocurrió en el camino Daan Mogot KM 10, Cengkareng, West Yakarta, el domingo por la mañana, 5 de octubre de 2025. Un conductor motocicleta asesinado en el lugar después de ser aplastado camión La caja que conducía desde la misma dirección.

Sucedió que fue viral en las redes sociales. Uno de ellos fue publicado una cuenta de Instagram @info.kebonjeruk. «Hubo un accidente bajo el paso elevado de Pesing», según lo citado por la cuenta, lunes 6 de octubre de 2025.

Investigue una calibración, Morban conocida como Kabul Priyatno (57), residente de Kebon Jeruk, West Yakarta. El jefe de la Unidad de Aplicación de la Ley de Tráfico de la Policía del Metro de West Jakarta, dijo el comisionado de policía adjunto Joko Siswanto, cuando el incidente alrededor de las 06.30 WIB, Kabul montó una motocicleta Honda numerada B-3627-Box de oeste a este.

Sin embargo, cuando llegó cerca del edificio GAC, la moto se agitaba hacia la derecha hasta que cayó. Desafortunado, desde el lado llegó el camión de caja ISUZU B-9732-UCZ conducido por Bambang Dena Kurniawan (41). La rueda trasera izquierda del camión corrió sobre el cuerpo de la víctima hasta la muerte al instante en la escena.

«La víctima sufrió heridas en la cabeza y el pie derecho desgarrado, murió en la escena del crimen. El cuerpo fue evacuado al Hospital Tangerang Regency», dijo Joko.

La policía dijo que la sospecha inicial de la víctima no podía controlar la velocidad de su vehículo para que fuera temblor y cayera a la derecha. Mientras que el camión que cruzó en el lado derecho de la víctima no tenía tiempo para evitar.

Los oficiales de la Unidad de la Policía del Metro de West Yakarta inmediatamente fueron al lugar para llevar a cabo una escena del crimen (TKP), asegurar pruebas y buscar testigos alrededor de la ubicación.

La evidencia asegurada incluyó una unidad de motocicleta Honda, un camión Isuzu, así como documentos de vehículos y licencias de conducir pertenecientes a los dos automovilistas. La policía confirmó que este caso todavía estaba bajo mayor investigación.

«Hemos tomado medidas, incluida la escena del crimen (escena del crimen) y haciendo informes policiales», dijo.