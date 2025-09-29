Segundos de los hombres Tembaki Cientos de congregaciones en la Iglesia de Michigan, 2 personas fueron asesinadas-8 heridas

Michigan, vivo -Tero dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas después de que un hombre armado disparó en un disparo iglesia Mormón di Grand Blanc Township, Michigan, Estados Unidos de América (Estados Unidos), domingo por la mañana, según declaraciones policiales.

«Hemos traído a diez víctimas de heridas de bala al hospital local, incluida una persona que había muerto», dijo al jefe de policía de Grand Blanc, William Renye, a los periodistas.

Renye agregó, algunas víctimas estaban en estado crítico. Uno herido luego murió en el hospital, por lo que el número de muertos aumentó a dos personas.

«No tenemos la identidad de las víctimas en este momento», dijo la policía del municipio de Grand Blanc en su declaración.

El autor de 40 años, que también murió, estrelló su vehículo a la puerta principal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días antes de irse y disparar contra la Iglesia, según Renye.

«La adoración está en curso. Hay cientos de personas en la iglesia», dijo.

Tiroteo También provocó un incendio en el edificio de la iglesia, pero la policía confirmó que el incendio se extinguió. «Creemos que el fuego fue hecho deliberadamente por los perpetradores», dijo Renye.

Las autoridades locales buscarán en las casas de los perpetradores e investigarán los motivos detrás del ataque.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había recibido un informe sobre el «terrible tiroteo» y lo llamó un «ataque dirigido» contra los cristianos y los Estados Unidos.

«La epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato», escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) y las oficinas de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF) también ayudaron a las autoridades locales en la investigación. (Hormiga)