Segundos de los camiones Tronton Tronton Brake Blong Picu se fortalece en la carretera de peaje de Kemayoran, 5 personas resultaron heridas

Yakarta, Viva – Accidente como consecuencia involucrando seis vehículo ocurre en Tol Kemayoran en dirección a Pluit, precisamente a Km 19,200, jueves por la noche, 18 de septiembre de 2025, alrededor de 19.25 Wib.

Según los informes, cinco personas sufrieron heridas debido a este incidente. El incidente comenzó cuando un camión Tronton con la policía número de 8707 ZM experimentó una falla del freno al conducir en el carril derecho.

«El camión conducido por Paoji, un residente de Lebak, Banten, luego arrojó el volante hacia la izquierda y se estrelló contra el Toyota Inova Zenix», dijo el jefe de la Unidad de Patrulla de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Dhanar Dono.

La colisión dura hizo girar Inova y transversal en el carril uno. En cuestión de segundos, otros vehículos que conducían detrás del Toyota Vellfire, Mitsubishi Xpander, Toyota Calya y Wuling no pudieron evitar hasta que hubo una colisión consecutiva.

Señaló que había cinco víctima Heridas en este evento. Dos conductores, a saber, el conductor de Wuling y Toyota Calya, recibieron tratamiento médico en la escena. Mientras tanto, dos pasajeros de Toyota Vellfire, Siska y Anggi Nasary, deben ser llevados de urgencia al Hospital Atmajaya, Pluit.

También se llevó a un pasajero de Inova Zenix llamado Sugiarto (78) al Hospital Tsuzhi, Pantai Indah Kapuk. Dhanar dijo que los oficiales de PJR junto con el equipo de peaje inmediatamente bajaron a la ubicación para asegurar el flujo de tráfico, evacuar vehículos y documentar la escena.

Todos los vehículos involucrados están asegurados a un lugar más seguro, mientras que el caso ahora es manejado por la Unidad de Laka Laka Laka de la Policía del Norte de Yakarta. Se sospecha que este accidente sucesivo fue activado por la falla del freno en un camión Tronton. Afortunadamente, no hubo muertes en el incidente.