Segundos de DJ Bravy Lamar Erika Carlina en el escenario de Synchronize Fest

VIVA – El mundo del entretenimiento indonesio fue nuevamente animado por las noticias de Joy. Ahora la pareja que le llamó la atención es Erika Carlina Y DJ Bravy.

La inesperada acción romántica tuvo lugar en medio del ajetreo y el bullicio del Synchronize Fest 2025. Este momento sagrado ocurrió en el día final del Gran Música, ubicado en el escenario del distrito.

Después de terminar de mostrar su habilidad, DJ Bravy de repente se arrodilló ante Erika Carlina. Al instante, la atmósfera se volvió llena de emoción cuando Bravy sacó un anillo y expresó su intención de proponer a su amante frente a miles de pares de ojos que empacaron el área.

«Quiero ser su padre Andrew. Quiero ser su esposo. Y quiero que seas mis últimas agallas», dijo DJ Bravy, etiquetando su video de Instagram Rachel Ven, lunes 6 de octubre de 2025.

«Entonces, ¿te casarás conmigo?» Agregó mientras se arrodillaba frente a Erika Carlina.

Establecer, Erika la recibió de inmediato con una respuesta positiva hasta que fue bienvenida con un bajo vítores de la alegría de la audiencia.

«Sí, quiero», respondió Erika Carlina.

El sonido de los aplausos, los gritos felices y las felicitaciones resonaron en todo el escenario. Para terminar, Bravy fijó el anillo en el dedo de Erika, y ambos compartieron un cálido abrazo.

Para obtener información, la historia de amor entre Erika Carlina y DJ Bravy comenzó a través de la interacción en las redes sociales, donde Erika primero «saludó» a Bravy al darle un regalo virtual mientras Bravy estaba haciendo una transmisión en vivo en Tiktok alrededor de abril de 2025.

Después de la introducción, los dos comenzaron a establecer una comunicación más intensa y finalmente lograron reunirse en persona, a pesar de que DJ Bravy fue rechazado por su primera invitación. Aunque su introducción es relativamente corta, la pareja anunció oficialmente su relación con el público (sea público) el 1 de junio de 2025, solo unas semanas después de la reunión inicial.

La mayor cantidad de atención del público es el fuerte compromiso de DJ Bravy, quien eligió convertirse en una pareja de apoyo y protectora para Erika, incluso en medio de situaciones controvertidas cuando Erika estaba embarazada de otros hombres.