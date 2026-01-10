Segundos de corrida Avanza vs Camiones en Purworejo, 1 muerto y 2 heridos graves

PurworejoVIVA – Accidente tráfico muerte toreo ocurrió en Jalan Purworejo – Kutoarjo o Jalan Gajah Mada, precisamente frente al mercado Grantung, distrito de Bayan, Purworejo Regency, Java Central, el sábado 10 de enero de 2026.

Este incidente mató a una persona y provocó que otras dos sufrieran heridas graves. El accidente involucró a un auto Toyota Avanza número de placa AA 1354 LB que también viajaba desde el oeste camión Fuso cargado de algodón con placa número D 9073 VC de oriente.

El Toyota Avanza fue conducido por Aryo Iryantoro (46), residente de Wero Village, distrito de Gombong, Kebumen Regency, Java Central. El vehículo estaba ocupado por una familia. Mientras tanto, el camión Fuso era conducido por Asep Yanto (57), residente de Bandung, Java Occidental.

Según información del camionero, Asep Yanto, viajaba de este a oeste a una velocidad de alrededor de 40 kilómetros por hora. Al momento del incidente, se informó que las condiciones de la carretera eran tranquilas.

«El coche de Avanza que venía en sentido contrario circulaba a gran velocidad y se desvió hacia la derecha como si volara. Toqué la bocina y traté de esquivar hacia la izquierda, pero aún así fui golpeado en el lado derecho de mi vehículo», dijo, citado el domingo 11 de enero de 2026.

Asep sospecha que el conductor del coche de Avanza estaba somnoliento, porque el vehículo no estaba adelantando a otro vehículo cuando se produjo el accidente.

El proceso de evacuación de las víctimas duró aproximadamente 30 minutos y fue llevado a cabo por agentes de la Cruz Roja Indonesia (PMI) junto con miembros de la policía. El conductor del vehículo Avanza quedó atrapado en el salpicadero debido al estado del vehículo, que sufrió graves daños.

Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Aplicación de la Ley de la Unidad de Tráfico de la Policía de Purworejo, Ipda Tukul Puji Puriyono, confirmó el accidente. Dijo que su partido recibió informes del público el sábado por la mañana e inmediatamente acudió al lugar para realizar el tratamiento inicial.

«Es cierto, recibimos un informe de un accidente de tráfico entre un Toyota Avanza con matrícula AA 1354 LB y un camión cargado de algodón con matrícula D 9073 VC», dijo Ipda Tukul.

Explicó que una víctima fue declarada muerta en la escena del crimen (TKP). Mientras tanto, las otras dos víctimas fueron evacuadas primero al Hospital Regional de Tjitrowardojo, Purworejo, por agentes del PMI.