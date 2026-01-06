Segundos de colisiones consecutivas en Kalideres, muere una mujer peatón

Yakarta, VIVA – Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la zona de Citra 6, KalideresYakarta occidental. Dos móvil estuvo involucrado en una colisión que terminó con la muerte después de que una persona peatones Mujer fallecido como consecuencia de haber sido golpeado y sufrir graves heridas en la cabeza.

Este desgarrador incidente ocurrió el martes 6 de enero de 2026 por la tarde, alrededor de las 10.10 WIB. El incidente llamó inmediatamente la atención del público después de que un vídeo del lugar se viralizara en las redes sociales.

Uno de los vídeos fue subido a la cuenta de Instagram @warga.jakarta. En la transmisión se ve a una mujer tendida inmóvil al costado de la carretera, mientras residentes y oficiales se encuentran en el lugar.

«El accidente ocurrió en el área de Citra 6 Kalideres esta tarde. Un trabajador de limpieza fue visto tirado al lado de la carretera», se cita la cuenta en su carga, vista el martes 6 de enero de 2026.

El jefe de la Unidad de Aplicación de la Ley (Kanit Gakkum) de la Unidad de Tráfico de la Policía Metropolitana de Yakarta Occidental, el comisionado adjunto de policía Joko Siswanto, confirmó el accidente fatal. Explicó que en el accidente participaron un Mitsubishi Xpander, un Honda Mobilio y un peatón.

«El coche Xpander y Mobilio se vieron involucrados en un accidente con un peatón», dijo Joko.

Según información policial, el accidente se inició cuando el automóvil Mitsubishi Xpander circulaba de norte a sur. Al llegar al lugar, el vehículo chocó contra un Honda Mobilio estacionado.

El impacto provocó que Xpander atropellara a una peatona de iniciales T que se encontraba cerca.

«Posteriormente, el peatón atropelló a la hermana T, lo que provocó que la hermana T sufriera heridas en la cabeza y luego muriera mientras era tratada en el Hospital Ciputra», dijo.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital para recibir tratamiento médico. Pero lamentablemente no se pudo salvar su vida.

Actualmente, la policía todavía está investigando la causa del accidente. El proceso de investigación se llevó a cabo para determinar la cronología exacta y los factores que provocaron que ocurriera este incidente mortal.

«Actualmente el caso está a cargo del Equipo 3 de la Unidad de Accidentes de Tráfico del Oeste de Yakarta», dijo Joko.