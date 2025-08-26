Segundos de Bripda AMS queman a su novia en una sala de mesa hasta que fue arrestado en NTB

IndramayuVIVA – La Policía de Indramayu Resort (Polres), West Java, reveló la cronología del caso asesinato Estudiante con las iniciales PA por ex miembros Policía El rango de Bripda, AMS, ahora ha sido nombrado sospechoso.

El comisionado principal de la policía de Indramayu, Mochamad Fajar Gemilang, en Indramayu, dijo el martes que el incidente de asesinato ocurrió el sábado 9 de agosto por la mañana en una pensión en la aldea de Singajaya, Indramayu.

Dijo que este caso fue revelado después de varias pensiones, olió y vio una bocanada de humo negro de la habitación de la víctima.



Jefe de policía de Indramayu Adjunto Comisionado Senior Mochamad Fajar Gemilang (Centro) Foto : Entre/Ho-Polres Indramayu

Cuando se abrió la puerta de la habitación, dijo, la víctima fue encontrada muerta en una condición llena de quemaduras.

«En la sala de embarque el número nueve, una mujer con las iniciales PA que había muerto con la condición del cuerpo fue quemada», dijo.

Después de recibir el informe, su partido inmediatamente llevó a cabo la escena del crimen (TKP) y una serie de investigaciones que luego llevaron a AMS como los perpetradores y amantes de la víctima.

Aun así, la policía todavía está investigando los motivos de los perpetradores que están decididos a llevar a cabo la acción.

«Después del incidente, el sospechoso escapó fuera del área antes de ser arrestado en Dompu, West Nusa Tenggara (NTB) el 23 de agosto de 2025», dijo.

Explicó que los perpetradores se habían mudado a varias áreas como Cirebon, Pekalongan, luego cruzadas a Bali y Lombok, antes de ser arrestados por un equipo conjunto en una cabaña en la carretera en Dompu Regency, NTB.

«El arresto fue llevado a cabo por un equipo conjunto de la Policía Regional de Indramayu, la Policía Regional de Java Occidental y la Policía Regional de NTB», dijo.

Además de detener a los perpetradores, su partido confiscó una serie de evidencia en forma de tres teléfonos móviles, dos libros de ahorro, grabaciones de cámara de CCTV y las pertenencias de las víctimas que se quemaron en la sala de mesa.

El jefe de policía enfatizó que su partido procesó el caso de manera transparente, además de transmitir una disculpa al público por la participación de ex oficiales de policía en el crimen.

Se aseguró de que AMS hubiera sido despedido sin respeto de la policía a través de la sesión del Código de Ética de la Policía Nacional el 14 de agosto de 2025, por lo que el estado ya no era miembro de la Policía Nacional.

Por sus acciones, dijo, AMS fue acusado en virtud del Artículo 338 del Código Penal sobre el asesinato y/o el párrafo del Artículo 351 (3) del Código Penal con respecto a la persecución que resulta en la muerte.

«La amenaza de la pena penal a los perpetradores es un máximo de 15 años de prisión», dijo. (Hormiga)