Segundos de accidentes mortales en la carretera de peaje Jorr, los camiones de gas están atrapados detrás del Tronton, 1 persona asesinada

Yakarta, Viva – Accidente Trágico ocurrió en la carretera de peaje Jorr KM 42,800 A, Jatiasih, Direction Cikunir, miércoles por la mañana, 27 de agosto de 2025. Se informó a una persona morir Debido al incidente que involucra a dos camiónUno de ellos cargado con cilindros de gas GLP de 3 kilogramos.

Información compilada, el desafortunado evento ocurrió alrededor de las 08.00 WIB. El accidente involucró a un camión Tronton numerado F 9174 Fe conducido por Rahmat (57), un residente de Gunung Putri, Bogor, con un camión ligero B 9704 Tit.

El número de muertos es conductor Camión ligero cuya identidad aún se rastrea. El cuerpo ha sido llevado al Hospital de Policía de Kramat Jati para obtener más necesidades. Esto fue revelado por el jefe de la Unidad de Patrulla de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Dhanar Dono.

«Una persona murió, el conductor de la camioneta Light B 9704 Tit», dijo, miércoles 27 de agosto de 2025.

Según Rahmat, el camionero Tronton, condujo desde la dirección de Kampung Rambutan hacia Cikunir. Cuando llegó a KM 42 Jatiasih, otros usuarios de la carretera le gritaron que había vehículos unidos a la parte posterior de su camioneta.

Inmediatamente se detuvo. Cuando se examina, resulta que hay un camión ligero cargado con gas GLP atascado detrás del vehículo. El oficial de la Patrulla 211 que rastreó la ubicación y luego encontró una antigua ruina de accidente a Km 36,700 A, antes de dejar fuera de Ramp Jatiwarna.

Polda Metro Jaya inmediatamente se movió rápidamente. La policía lleva a cabo la escena del crimen (escena del crimen), segura evidencia en forma de dos vehículos involucrados, así como de conductores SIM y STNK.

El tráfico alrededor de la ubicación también se organizó para desentrañar la congestión. Además del equipo de patrulla, varios personal, grúas, ambulancias, hasta que el equipo de rescate también se desplegó en el manejo de este accidente.