Segundos de accidentes consecutivos en la autopista de peaje de Japek en dirección a Yakarta, ¡4 vehículos chocan! Una lesión menor

cikampekVIVA – Incidencias accidente racha sucedió esta mañana en Jalan tol Yakarta-Cikampek (Japek) hacia Yakarta. Este incidente involucró a cuatro vehículos, incluidos dos autobuses, y provocó el pánico entre los usuarios de la vía.

Afortunadamente no hubo víctimas mortales, sólo una persona sufrió heridas leves. El video de este incidente se volvió viral en las redes sociales, uno de los cuales fue compartido por la cuenta de Instagram @bekasi.terkini. El ambiente en el lugar tras la colisión era despejado, con vehículos dispersos en el arcén de la carretera.

«Se produjeron accidentes de tráfico consecutivos en la carretera de peaje de Japek en dirección a Yakarta, precisamente antes de la salida de peaje de West Cikarang», escribió el relato citado el lunes 5 de enero de 2026.

Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Patrulla de Carreteras de Peaje (PJR) de Cikampek, el comisionado adjunto de policía Aris, confirmó este accidente. Según él, la causa principal es la falta de mantener la distancia de seguridad entre los vehículos.

«Así es, se trata de cuatro vehículos. Se trata de cuatro vehículos porque no hay anticipación en el mantenimiento de la distancia», dijo AKP Aris.

El incidente comenzó cuando el autobús y los vehículos particulares redujeron la velocidad, pero el autobús no mantuvo la distancia. Como resultado, se produjeron una serie de colisiones que arrastraron a cuatro vehículos.

«De repente, este autobús probablemente no mantuvo la distancia, se sorprendió. Así que entre uno y dos, su posición era segura, los tres autobuses no mantuvieron la distancia, se sorprendieron, tal vez golpearon al segundo vehículo. Los dos empujaron hacia adelante y golpearon al primer vehículo. Luego el cuarto vehículo también fue el mismo. Así que chocaron en una fila así», dijo Aris.

La policía confirmó que este incidente no provocó víctimas, solo una persona sufrió heridas leves y se encontraba en mantenimiento de la carretera.

«La víctima sólo presenta heridas leves, está siendo tratada de forma ambulatoria. Sólo una persona», dijo.