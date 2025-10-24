Segundos de 2 ladrones con armas de fuego en Tambora dispararon 3 veces, 1 mujer se convierte en víctima

Jacarta – Un ciudadano acabado víctima disparo ladrón pistola encendida tamboraYakarta occidental, aparentemente una mujer con las iniciales J.

En ese momento, la víctima J caminaba con su compañero L en busca de comida en Jalan Teratai. Sin embargo, al pasar por Jalan Sawah Lio V, los dos vieron a los residentes arrestando a dos hombres sospechosos de querer robar una motocicleta.

“Desde una distancia de unos diez metros, el testigo vio autor disparó tres tiros hacia arriba», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública de Polda Metro Jaya, comisionado adjunto de policía, Reonald Simanjuntak, el viernes 24 de octubre de 2025.

Local de 2 ladrones en Tambora fue atacado por vecinos

Desafortunadamente, una de las balas disparadas por el perpetrador rebotó y alcanzó el pecho izquierdo de la víctima J. Los residentes aterrorizados inmediatamente ayudaron a la víctima y lo llevaron al Centro de Salud Comunitario de Krendang, pero luego la víctima fue remitida al Hospital Regional de Tarakan, en el centro de Yakarta, para recibir cuidados intensivos.

«La víctima ya está recibiendo tratamiento médico en el Hospital Regional de Tarakan», dijo.

Los dos perpetradores identificados con las iniciales DP y RK están actualmente bajo investigación por la Policía de Tambora. La policía también consiguió pruebas: un arma de fuego casera utilizada por el autor.

Anteriormente se informó que los residentes de Jembatan Lima, Tambora, oeste de Yakarta, quedaron conmocionados por las acciones de dos ladrones armados que estaban actuando el jueves 23 de octubre de 2025 por la noche.

En lugar de huir después de ser detenidos a punta de pistola, los dos fueron golpeados por la multitud hasta que quedaron negros y azules después de abrir fuego entre la multitud. Este incidente también se volvió viral en las redes sociales.

Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @warga.jakbar. La publicación indica que el incidente ocurrió ayer jueves 23 de octubre de 2025.

«Dos personas sospechosas de ser ladrones fueron atrapadas por la multitud, según informes, los perpetradores portaban armas», cita el relato el viernes 24 de octubre de 2025.

El jefe de policía de Tambora, el comisionado de policía Muhammad Kukuh Islami, confirmó el incidente. Dijo que los dos perpetradores se reunieron portando armas de fuego caseras y luego sembraron el terror en las calles.

«Es cierto, la información era que dos personas eran sospechosas de ser ladrones. Llevaban armas de fuego caseras y habían disparado en la parte superior», dijo Kukuh.

El ambiente esa noche se volvió tenso después de que el sonido de los disparos rompió el silencio. Las balas disparadas al aire incluso rebotaron y alcanzaron a los residentes alrededor del lugar.