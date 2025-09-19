Segundos como evitan agujeros en el paso elevado de Pancoran en lugar de golpear el concreto hasta que el ritmo de asfalto, los dientes rotos y la frente se desgarre.





Yakarta, Viva – Un aparato civil estatal (Asn) La mujer llamada Regina Meilan (31) tuvo un solo accidente en el paso elevado PancoránSouth Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

En ese momento, quería ir a trabajar. Sin embargo, la moto automática que conducía tembloroso Al tratar de evitar agujero camino. Nahas, el vehículo realmente golpeó el concreto del limitante para que el cuerpo de Regina rebotara en el asfalto.

El jefe de la Sub Dirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Metro Jaya, Comisionado Senior de Policía de Ojo Ruslani, dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 06.30 WIB.

«Víctima Se sospecha que no es cuidadoso y concentrado al evitar el agujero, por lo que se desvió hacia la derecha y luego se estrelló contra un concreto de barrera «, dijo Ojo.

La colisión hizo que las víctimas fueran gravemente heridas. La frente está rota y los dientes delanteros están rotos. Los residentes que vieron el incidente inmediatamente ayudaron y llevaron a la víctima al hospital Budhi Asih.

«La víctima sufrió heridas y los vehículos sufrieron daños. En la actualidad, la víctima recibió tratamiento médico en el hospital», dijo.

La policía ha realizado la escena del crimen (TKP) y todavía está investigando la causa exacta del accidente. El incidente también es viral en las redes sociales. Uno de ellos se publicó una cuenta de Instagram @jakarta.terkini.

En su puesto llamado, la víctima murió. Sin embargo, a este respecto, la policía ha negado a la víctima que todavía está siendo tratada.

