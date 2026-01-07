Segundos aterradores: Ladrones de motocicletas armados con armas de fuego disparan a residentes en Palmerah

Jacarta – Acción de pandillas ladrón bicicleta motor en el área PalmeraEl oeste de Yakarta se puso tenso. Dos delincuentes que actuaron con imprudencia, portando armas de fuego, abrieron fuego habitante antes de finalmente huir con la moto robada.

El incidente ocurrió el miércoles 7 de enero de 2026 por la mañana, alrededor de las 08.00 horas. Los vecinos captaron las acciones de los perpetradores y terminaron en una persecución. En ese momento, uno de los delincuentes abrió fuego contra los vecinos que intentaban ayudar a frustrar el robo.

«Cuando alguien ayudó, el residente recibió un disparo en la pierna con el arma, así», dijo el jefe de policía de Palmerah, el comisionado de policía Gomos Simamora, a los periodistas el miércoles 7 de enero de 2026.

Según Gomos, los dos perpetradores lograron quitarle la motocicleta a la víctima. Sin embargo, la motocicleta utilizada por el agresor quedó abandonada en el lugar del incidente durante la persecución.

«Básicamente es así, hay dos perpetradores, tomaron una motocicleta, luego tomaron la motocicleta de alguien, luego fueron atrapados, los persiguieron, luego sacaron un arma, les dispararon. La motocicleta de la víctima fue quitada, la motocicleta del perpetrador quedó atrás, debido al intercambio de información que obtuvimos», dijo Gomos.

Esta brutal acción fue inmediatamente manejada por la policía. El Equipo Móvil de Investigación (Resmob) de la policía de Metro Jaya junto con la policía metropolitana de Yakarta Occidental y la policía de Palmerah fueron desplegados para perseguir a los perpetradores que huyeron.

«Está siendo manejado por el equipo Resmob de la Policía Regional, la Policía y la Policía Sectorial, todavía está bajo investigación, el perpetrador se ha escapado. Pero todavía está bajo investigación, el equipo todavía está en el campo», dijo.

Mientras tanto, se confirmó que la víctima del tiroteo estaba a salvo e inmediatamente fue trasladada de urgencia al hospital para recibir tratamiento médico por sus heridas. disparar a los pies.

«(La víctima) sobrevivió, sólo recibió una herida de bala, su rodilla resultó herida y fue trasladado al Hospital PELNI Petamburan», dijo.

Este incidente se volvió viral en las redes sociales (redes sociales). Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @jakarta.terkini. En su publicación incluyó un video de los momentos en que ocurrió el aterrador incidente.