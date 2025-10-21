Segundos AKBP Fajar condenado a 19 años de prisión

Kupang, VIVA – Con una elegante camisa blanca metida dentro de unos pantalones negros, el exjefe de policía de Ngada, Amanecer AKBP Widyadharma Lukman Sumaadmaja, luce tranquilo en la sala principal del Tribunal de Distrito (PN) de Clase I de Cakra, Kupang, Nusa Tenggara Oriental, el martes 21 de octubre de 2025.

Antes de entrar a la sala del tribunal, AKBP Fajar fue estrechamente vigilado cuando entró en la sala por miembros de la policía y agentes del tribunal del distrito de Kupang.

Su rostro estaba plano y sin expresión excesiva cuando el Panel de Jueces leyó el veredicto en el caso de violencia sexual contra menores.

El exjefe de policía de Ngada, AKBP Fajar Widyadarma, en su primer juicio

Sin moverse mucho, Fajar de vez en cuando miraba hacia abajo y anotaba cada frase del veredicto en un pequeño libro que llevaba. En medio de la atmósfera silenciosa de la sala del tribunal, se podía escuchar claramente al juez principal Anak Agung Gde Agung leyendo el veredicto, acompañado por dos jueces miembros, Putu Dima Indra y Sisera Semida Naomi Nenohayfeto.

En esta decisión, el Panel de Jueces afirmó que se demostró legal y fehacientemente que el imputado había cometido el delito de violencia sexual contra menores de edad, así como la violación de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE).

«El acusado fue condenado a 19 años de prisión y una multa de 5.000 millones de IDR, con un subsidiario de un año y cuatro meses de prisión, y estaba obligado a pagar una restitución de 359 millones de IDR a la víctima», dijo el juez principal al leer el veredicto.

El tribunal consideró que no había nada atenuante contra el acusado. Por otro lado, los agravantes incluían que Fajar no admitiera sus acciones, provocara disturbios y manchara el buen nombre de la institución de la Policía Nacional.

Tan pronto como se golpeó el mazo para señalar el final del juicio, Fajar se levantó lentamente y se acercó a sus tres abogados. En voz baja, dijo que consideraría la decisión antes de decidir los próximos pasos legales.

La prueba duró aproximadamente una hora y comenzó a las 11.00 horas WITA. Después de leer el veredicto, Fajar fue llevado inmediatamente al vehículo de la prisión para regresar al centro de detención de Kupang.

La sentencia del panel de jueces fue un año más leve que las demandas del Fiscal del Distrito de la ciudad de Kupang (JPU), que anteriormente había exigido una sentencia de 20 años de prisión para el acusado. (Reporte de Frits Floris/tvOne/Kupang)