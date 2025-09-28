Segundo avivamiento, los ciclistas Harley Hog Yakarta Gaspol miles

Yakarta, Viva – Comunidad se convierte en uno de los espacios importantes para la gente de Indonesia en la construcción de la unión. No solo para canalizar pasatiempos, la comunidad a menudo se convierte en un lugar para la amistad, así como para difundir los beneficios sociales.

Que también se muestra por Grupo de propietarios de Harley (HOG) CAPÍTULO DE INDOMOBIL Yakarta al celebrar el segundo avivamiento.

Al evento de gira, que tuvo lugar del 23 al 28 de septiembre de 2025, asistieron alrededor de 110 participantes, incluidas cuatro ciclistas.

Viajaron un largo viaje desde Yakarta a Bali a través de Semarang, Malang, a Banyuwangi. El viaje se divide en cinco grupos, sin escolta policial, pero aún así es un tráfico ordenado. Hilton Bali Resort Hotel, Nusa Dua, se convirtió en el final del grupo.

Esta actividad no solo se detiene en la unión en la carretera. En la misma ocasión, el capítulo Hog Indomobil Yakarta también anunció el acuerdo de nuevos oficiales para el período 2023-2026.

El cambio se realizó porque varios administradores antiguos renunciaron debido a la ajetreo personal.

«La presencia de nuevos oficiales con dedicados e integridad es muy importante para garantizar que todas las agendas vayan de acuerdo con el plan», dijo el director del capítulo Hog Indomobil Yakarta, Abraham Busro, en un comunicado recibido el domingo 28 de septiembre de 2025.

Esta gran gira también es un lugar para fortalecer la hermandad entre ciclistas de varias regiones. Estaban presentes varias comunidades de motocicletas, incluido el capítulo Hog Anak Elang Jakarta, Hog Sarana Bali, HDCI Pusat, HDCI Bekasi, Kemplo Riders Indonesia, Sheriders y varios otros clubes.

Además de viajar, el evento también está lleno de entretenimiento musical, distribución de premios en la puerta, a actividades sociales. La comunidad canalizó una donación de RP. 60 millones para ayudar a las víctimas de inundación en Denpasar. Como forma de aprecio, el estado del estado de los miembros de la vida libre se otorga a los miembros que se consideran leales a la comunidad.

Abraham afirmó que la seguridad sigue siendo una prioridad en cada viaje.

«Agradecemos a la policía nacional Korlantas por recorrer las giras para correr de manera segura, cero accidentes, sin luz estroboscópica, sin sirenas, y permanecen tráfico ordenado», dijo.

Desde su establecimiento el 11 de noviembre de 2023 basado en el nombramiento oficial de Harley-Davidson Indomobil, el capítulo Hog Indomobil Yakarta ha recolectado 625 miembros repartidos en varias regiones.

En la noche pico con el tema del ascenso y el rugido, la unión entre las comunidades cada vez más sentidas, se convirtió en un símbolo del avivamiento después de un año que contribuye activamente en el mundo automotriz y las actividades sociales.

Al ver un gran entusiasmo, el capítulo de Hog Indomobil Yakarta planea celebrar el tercer renacimiento en una escala más amplia. Se espera que esta agenda no solo adopte a más participantes, sino que también presenta beneficios concretos para la comunidad.